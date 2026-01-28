Jean‑Paul Rouve ému aux larmes pour Michel Blanc

Jean‑Paul Rouve a rendu un hommage public et ému à son ami et ancien partenaire Michel Blanc lors de sa récente intervention dans l’émission C à Vous sur France 5. Les images montrent un comédien visiblement marqué, qui a succintement pris la parole pour s’adresser à celui qu’il considérait comme un compagnon de route artistique, avant de se laisser submerger par l’émotion.

Révélé tardivement au grand public, Jean‑Paul Rouve a d’abord connu la notoriété collective avec la troupe des Robins des Bois avant d’engager une carrière solo. À l’écran, il s’est fait remarquer dès des petits rôles, puis comme second rôle de prestige, jusqu’à devenir tête d’affiche, notamment avec la saga Les Tuche dans laquelle il incarne le patriarche Jeff Tuche. Le premier opus de la série, sorti en 2011, a dépassé le million d’entrées en France et a assuré au comédien un statut de star de box‑office ; il a repris ce rôle dans plusieurs suites dont la plus récente est sortie en 2025.

Avant ce statut de « bankable », Rouve avait déjà été remarqué pour sa prestation dans Podium, où il joue l’ami « Couscous » du sosie de Claude François. Ce rôle lui a valu une nomination aux César et a confirmé sa capacité à tenir des personnages à la fois comiques et fragiles. Parallèlement, il a réalisé Les Souvenirs, une comédie dramatique qui mettait en vedette notamment Annie Cordy et Michel Blanc.

Jean‑Paul Rouve : un hommage émouvant à Michel Blanc

Au cours de son intervention télévisée, Jean‑Paul Rouve a pris un temps pour s’adresser directement à Michel Blanc, disparu le 3 octobre 2024 des suites d’un œdème de Quincke à l’âge de 72 ans. Le comédien a commencé par demander, d’une voix déjà altérée : « Deux secondes… Je vais avoir du mal, je crois… Allez ! » puis a poursuivi par une adresse intime à Blanc : « Salut Michel, c’est Jean‑Paul. Ça fait plus d’un an que tu donnes pas de nouvelle ! Mais peut‑être que, là où t’es, y a pas de réseau. Et je voulais savoir si toi ça allait ? Si tu continues à râler pour tout et pour rien ? »

Rouve a rappelé le caractère râleur et parfois pessimiste de Michel Blanc, traits de personnalité que l’acteur et réalisateur avait mis en scène dans des films comme Grosse fatigue. Il a également évoqué un hommage public envisagé : « On va inaugurer une place à ton nom », a‑t‑il dit, ajoutant sur un ton mêlé d’ironie et de tendresse qu’il avait « vérifié » la présence de bistrots aux alentours. Il a conclu son adresse en demandant à Blanc de le rappeler pour terminer leur projet de film commun : « Oublie pas qu’on a un film à écrire tous les deux… Alors rappelle‑moi… »

Les larmes ont surpris le comédien qui, au moment d’achever son éloge, s’est interrompu, la voix brisée, incapable de poursuivre.