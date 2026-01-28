Jean‑Marie Le Pen parmi les recherches les plus consultées sur Google et YouTube en France en 2025

Google et YouTube ont publié début décembre leurs classements des tendances 2025 en France : le sport et plusieurs personnalités décédées cette année dominent les requêtes ayant connu les plus forts pics, tandis que le jeune streamer Anyme figure en tête des chaînes YouTube ayant gagné le plus d’abonnés.

Les listes publiées par Google ne mesurent pas les mots-clés les plus souvent tapés, mais les requêtes ayant enregistré une augmentation significative de recherche en 2025 par rapport à 2024. Le géant américain précise que ces tendances reflètent des pics d’intérêt liés à des événements précis, des sorties médiatiques ou des actualités marquantes.

Dans le classement global des tendances en France fourni par Google, la Coupe du monde des clubs arrive en tête, suivie du rappeur Werenoi et de l’animateur Thierry Ardisson. Werenoi, qui figure parmi les personnalités les plus recherchées, est décédé en mai 2025, selon les éléments fournis.

Détails des autres classements et place des personnalités

Parmi les autres noms qui ont connu un fort regain d’intérêt en 2025, l’actrice belge Émilie Dequenne se situe à la 7e place et le fondateur du Front national, Jean‑Marie Le Pen, à la 8e. La joueuse de tennis française Loïs Boisson, demi‑finaliste à Roland‑Garros, apparaît en 6e position. Le Vendée Globe, course autour du monde à la voile, figure en 9e place.

L’influenceur américain conservateur Charlie Kirk, tué en septembre 2025, se retrouve en 10e position du classement des tendances. Ces entrées traduisent des moments d’actualité très suivis par les internautes, qu’il s’agisse d’événements sportifs, de décès de personnalités ou d’affaires internationales.

Sur le plan politique, l’ancien ministre des Armées devenu Premier ministre, Sébastien Lecornu, se place en tête du classement des personnalités politiques. Du côté des artistes, la chanteuse Dorothée, mise à l’honneur lors d’une soirée hommage en janvier sur TF1, devance Orelsan et Patricia Kaas dans le classement des chanteurs et chanteuses.

YouTube a également publié ses propres tendances pour la France. Le streamer Anyme, qui compte 1,46 million d’abonnés, arrive en tête des chaînes ayant gagné le plus d’abonnés en 2025. Lancée fin 2024, la chaîne « Anyme TV » rediffuse le contenu du jeune créateur, qui a connu un succès rapide sur la plateforme Twitch. Complètent le podium la chaîne du média en ligne « Legend », créé par Guillaume Pley — qui a annoncé une tournée de 16 dates — et la chaîne de Sylvain Lyve, ancien membre du duo Vilebrequin et créateur de contenu automobile.

Parmi les contenus et sujets les plus consultés sur YouTube en France figurent la série sud‑coréenne Squid Game, le film d’animation Netflix « KPop Demon Hunters », les peluches Labubu et le Ballon d’Or décerné à Ousmane Dembélé.

La plateforme a par ailleurs annoncé le déploiement de « YouTube Recap », une fonctionnalité proposant à chaque utilisateur une rétrospective des sujets et formats qu’il a le plus consultés au cours de l’année.