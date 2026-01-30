Jean-Marc Morandini s’excuse et implore une seconde chance

Jean-Marc Morandini, condamné définitivement pour harcèlement sexuel et corruption de mineurs, a publié le 30 janvier 2026 un message sur ses réseaux sociaux dans lequel il renonce à tout recours après dix ans de procédure, présente des excuses et sollicite « une seconde chance ». Cette prise de parole relance les débats autour de sa présence médiatique et exacerbe les tensions au sein de la chaîne CNews.

Dans le message publié en début de journée, l’animateur écrit : « Après 10 ans de procédure, j’ai fait le choix d’y mettre un terme en renonçant à tout recours. Je tiens à dire que je regrette profondément les paroles et les échanges écrits qui m’ont été reprochés et qui ont pu blesser. Je prends pleinement conscience de leur impact et des blessures qu’ils ont pu causer. » Il ajoute ensuite : « Je tiens à présenter mes excuses les plus sincères et les plus humbles à toutes celles et ceux que j’ai pu heurter directement ou indirectement. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui accepteront désormais de m’accorder une seconde chance. »

La réaction de victimes et de personnalités est immédiate. Sur le plateau de BFMTV, un plaignant identifié comme Axel, qui a obtenu la condamnation définitive pour corruption de mineurs après avoir reçu des messages à caractère sexuel alors qu’il était mineur, a qualifié la déclaration de Morandini de « message catastrophique envoyé aux victimes de violences sexuelles ». Axel a également salué le positionnement de la journaliste Sonia Mabrouk, qui s’est publiquement opposée au maintien de Morandini sur CNews.

Jean-Marc Morandini provoque une scission

La publication de ces excuses intervient alors qu’un climat de division s’installe au sein de la direction et des plateaux de CNews. Selon des informations relayées par Le Monde et Télérama, les relations entre Sonia Mabrouk et la direction sont devenues tendues et le directeur de la rédaction de la chaîne, Serge Nedjar, aurait réclamé son départ. La journaliste, qui est enceinte, a été absente un jour en début de semaine puis est revenue à l’antenne le lendemain.

Plusieurs visages de la chaîne se sont progressivement écartés de Jean-Marc Morandini. Les animateurs Pascal Praud et Laurence Ferrari se sont montrés distants dans des prises de position distinctes, selon les mêmes sources. En parallèle, Morandini bénéficie du soutien public de personnalités du milieu, notamment de sa proche, Christine Kelly, qui affirme rester à ses côtés.

Le retour public de Jean-Marc Morandini après une décennie de procédures, son renoncement aux recours et ses excuses forcent aujourd’hui un choix éditorial et managérial au sein de la chaîne, tandis que la parole des victimes et les réactions internes continuent de structurer le débat médiatique autour de sa situation.