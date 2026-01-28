Jean-Marc Morandini : c’est désormais définitif

Jean-Marc Morandini voit sa condamnation pour harcèlement sexuel et travail dissimulé dans le dossier de la websérie Les Faucons devenir définitive après son désistement du dernier pourvoi en cassation le 22 janvier, rendant ainsi exécutoire la décision rendue en appel et marquant une nouvelle étape judiciaire majeure pour l’animateur et producteur.

Âgé de 60 ans et dirigeant de la société Ne Zappez Pas Production, Jean-Marc Morandini avait déjà vu une autre condamnation devenir définitive le 14 janvier, pour corruption de mineurs, dans le cadre du même ensemble d’affaires médiatiques. Le désistement du pourvoi qui restait ouvert clôt juridiquement la voie du recours en cassation pour les faits liés à la production de Les Faucons.

Selon BFMTV, ce renoncement au dernier recours abroge la possibilité d’un nouvel examen par la Cour de cassation et confirme la force exécutoire de la condamnation prononcée en appel. La décision rendue irreformable signifie que les peines et obligations attachées au jugement sont désormais contraignantes.

Les faits reprochés, le déroulé de l’affaire et la présence médiatique de l’animateur

L’affaire concerne la production de la websérie Les Faucons par Ne Zappez Pas Production. Plusieurs jeunes comédiens recrutés pour le projet ont ensuite fait état de pratiques qui ont conduit la justice à enquêter sur les méthodes de production et de recrutement mises en œuvre.

Au centre du dossier figurent des faits de harcèlement sexuel visant l’un des jeunes acteurs, ainsi que des infractions liées au droit du travail caractérisées comme travail dissimulé pour plusieurs participants à la websérie. Ces éléments ont été examinés par les juridictions, qui ont abouti à des condamnations confirmées en appel et, désormais, rendues définitives.

La première condamnation devenue irrévocable le 14 janvier, pour corruption de mineurs, s’inscrit dans le même ensemble procédural et souligne la multiplicité des chefs retenus contre Jean-Marc Morandini dans le cadre de ses activités professionnelles liées à la production audiovisuelle.

Malgré ces condamnations successives, Jean-Marc Morandini a conservé des interventions à l’antenne, notamment sur la chaîne CNews. Le maintien de sa présence médiatique a suscité des réactions dans le monde audiovisuel : certains confrères se sont déclarés mécontents, à l’image de Sonia Mabrouk, qui a publiquement exprimé son désaccord avec la décision de la chaîne de continuer à le diffuser.

Les informations relatives au désistement du pourvoi en cassation et à la confirmation des condamnations proviennent de sources médiatiques nationales ayant couvert l’évolution judiciaire de ce dossier depuis son ouverture, et renvoient aux jugements rendus en première instance puis en appel concernant la websérie Les Faucons et les activités de Ne Zappez Pas Production.