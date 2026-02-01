Jean-Luc Reichmann annonce sur France 2 la mort d’un membre de sa famille

Jean‑Luc Reichmann a rendu un hommage émouvant à Rolland Courbis, son « frère » et ami proche, lors de son passage dans l’émission Quelle époque ce samedi. Rolland Courbis, figure du football français — joueur, entraîneur et consultant — est décédé le 12 janvier à 72 ans des suites d’une pneumopathie. Le ancien technicien apparaît en tant qu’invité dans l’épisode 3 de la nouvelle saison de la série Léo Mattéï, brigade des mineurs, dont la diffusion est programmée le jeudi 27 février.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Interrogé par Léa Salamé, Jean‑Luc Reichmann a évoqué une amitié « hors des caméras » et des liens familiaux forts avec Rolland Courbis. « C’est plus qu’un ami. Dans ce métier, on se croise, on se recroise et des amis, on n’en a peu », a déclaré l’animateur, soulignant les moments partagés lors de leurs vacances et leurs soirées de belote jusqu’à trois ou quatre heures du matin, ainsi que des parties de pétanque. Reichmann a dit avoir « perdu un membre de [sa] famille » et a admis ignorer que Courbis était « très fatigué » à cause de sa pneumopathie.

Plusieurs éléments de contexte précisent la proximité entre les deux hommes. Rolland Courbis avait déjà été présent sur le plateau des 12 coups de midi pour saluer le succès de Jean‑Luc Reichmann, et a accepté, malgré son état de fatigue, l’invitation à participer au tournage d’une séquence centrée sur le football pour Léo Mattéï. Le tournage a eu lieu en novembre, environ deux mois avant son décès, selon les informations rendues publiques.

Un hommage public relayé sur les plateaux et les réseaux

Sur le plateau de Quelle époque, l’animateur a détaillé la nature de leur relation professionnelle et personnelle : « Il était face à vous et il trouvait toujours le mot pour vous mettre en valeur », a‑t‑il ajouté, saluant la personnalité de Courbis. Ces propos ont été relayés sur les réseaux sociaux par l’émission, qui a publié un extrait mentionnant que Reichmann considérait Courbis comme « un membre de la famille ».

Léo Mattéï, la série portée par Jean‑Luc Reichmann, retrouvera son public avec une nouvelle saison dans laquelle apparaissent plusieurs « guests », parmi lesquels Rolland Courbis. La présence de l’ancien entraîneur dans l’épisode 3 donnera lieu à une diffusion le jeudi 27 février. Le décès de Courbis, intervenu le 12 janvier des suites d’une pneumopathie, a été confirmé par des sources médiatiques et mentionné lors des hommages publics qui ont suivi.

Les témoignages et les souvenirs évoqués par Reichmann sur le plateau rappellent une amitié de longue date, mise en lumière à l’occasion de la promotion de la série et de la mémoire médiatique du défunt, dont le parcours a traversé le monde du football et de la télévision.