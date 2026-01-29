Jean-Luc Reichmann annonce l’agrandissement de sa famille

Jean‑Luc Reichmann a annoncé l’adoption d’un chien prénommé Thor dans une publication Instagram datée du 29 janvier, citant la Fondation Brigitte Bardot et partageant un selfie aux côtés du nouveau membre de sa famille. L’information, relayée sur les réseaux, a suscité de nombreux messages de félicitations et s’inscrit dans la série d’engagements de l’animateur en faveur des animaux.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Dans la légende de sa photo, le présentateur des « 12 Coups de Midi » écrit : « Il était une fois un petit chien qui s’appelait THOR, dont une dame ne pouvait pas s’occuper. Alors… » ; formulé ainsi, le message explique que Thor provenait d’une situation où sa précédente gardienne ne pouvait plus s’en occuper. Jean‑Luc Reichmann, âgé de 62 ans, a choisi de le recueillir et de l’installer chez lui.

Les réactions de ses abonnés ont été nombreuses et positives. Parmi les commentaires publiés sous le post, on retrouve des encouragements tels que : « Super ! Bravo à vous de l’avoir adopté. Il est trop beau. Il va être heureux avec vous » et « Et voilà, il est tombé dans une bonne maison« . Ces messages soulignent l’accueil favorable réservé à cette adoption.

Jean‑Luc Reichmann : il récidive

Cette adoption intervient après d’autres sauvetages d’animaux opérés par l’animateur. Lors de vacances en famille en Corse en 2024, il avait raconté au magazine 30 millions d’Amis avoir trouvé dans son jardin un chaton d’à peine deux jours, les yeux collés, qu’il a ramassé pour le mettre à l’abri. Le chaton, appelé Ziggy, a depuis été élevé chez lui et figure régulièrement dans ses publications.

Sur son compte, Jean‑Luc Reichmann a également évoqué la Fondation Brigitte Bardot, fondation créée par l’ancienne icône du cinéma française, dans laquelle il a fait référence dans sa dernière publication. La mention de cette structure rappelle le lien entre les actions individuelles de sauvetage et les organisations de protection animale reconnues.

Outre Ziggy et maintenant Thor, le foyer de l’animateur compte d’autres animaux. Début 2025, Jean‑Luc Reichmann a adopté deux ânes miniatures nommés Oumpa Loumpa et Oura, qui évoluent dans le grand jardin de la propriété familiale. Ces acquisitions sont présentées comme faisant partie du quotidien de la famille et de l’environnement animalier entretenu par le présentateur.

Le partage de ces épisodes sur les réseaux sociaux suit une pratique établie chez l’animateur, qui informe régulièrement ses abonnés de la vie de ses animaux de compagnie. Dans ses posts récents, il mêle images personnelles et références à des acteurs du monde de la protection animale, ce qui a contribué à faire réagir sa communauté en ligne.