Jean-Jacques Goldman critiqué après la virée des Enfoirés

Claudia Tagbo a enflammé l’Accor Arena lors du cinquième concert des Enfoirés 2026, entraînant le public dans un échange interactif avant un spectacle filmé pour la première fois dans l’enceinte parisienne depuis cinq ans et organisé au profit des Restos du cœur. Tandis que la troupe poursuit son marathon de concerts, l’édition 2026 se distingue par sa scénographie XXL et par la controverse autour de l’absence d’Liane Foly, qui affirme ne pas avoir été invitée depuis cinq ans.

Dimanche dernier, la représentation s’inscrivait dans une série de cinq concerts consécutifs. Les caméras, de retour à l’intérieur de l’Accor Arena après une interruption de plusieurs années, ont offert une immersion inédite dans ce rendez-vous musical et solidaire. Le public, enthousiaste, a répondu aux sollicitations des artistes et participé activement aux tableaux proposés sur une scène d’envergure.

Sur scène, Claudia Tagbo a animé un temps fort en demandant aux spectateurs de se lever et de démontrer « comment claper avec les mains et comment taper avec les pieds », créant une atmosphère conviviale et énergique avant la découverte des nouvelles mises en scène des Enfoirés.

Les Enfoirés 2026 : un spectacle XXL et intergénérationnel

L’édition 2026 se déploie sur une scène de 910 m² équipée d’écrans totalisant 430 mètres, conçue pour accueillir une cinquantaine d’artistes. La programmation mêle figures établies et nouvelles générations : Patrick Bruel, Michèle Laroque, Jenifer, Nolwenn Leroy et Julien Clerc côtoient des artistes plus récents comme Matt Pokora, Vianney ou Claudio Capéo. Le spectacle revendique une transmission artistique « de Coluche à Jean-Jacques Goldman » et propose des tableaux spectaculaires portés par des interprètes comme Styleto, Helena et Marine.

Les numéros alternent prouesses techniques et moments comiques. La violoniste Esther Abrami a fait ses débuts dans un numéro aérien au-dessus du public, tandis que Gérard Jugnot a simulé un piano suspendu. Un passage marqué par l’irruption en tourbillon de Jarry aux côtés de Michaël Youn, que ce dernier a qualifié de « sans doute le meilleur moment de la soirée ». L’équilibre entre émotion, humour et virtuosité compose l’identité du spectacle.

Parallèlement à ces tableaux, l’une des révélations de cette édition concerne l’absence d’une ancienne habituée de la troupe. Liane Foly a déclaré à Sud Radio ne pas avoir été invitée aux Enfoirés depuis cinq ans : « Ça fait cinq ans que l’on ne m’invite plus, il faut demander aux gens qui organisent cet événement », a-t-elle affirmé. Interrogée également sur RTL dans l’émission « On refait la télé », elle a ironisé sur une explication avancée par Anne Marcassus et dénoncé le silence de ses anciens camarades.

Face à Éric Dussart et Jade, l’artiste a confié avoir été profondément affectée : « Ça m’a fait énormément de chagrin d’être mise à l’écart. Pour moi, c’était une famille de cœur. Cette année, je me suis dit : ‘C’est les quarante ans, ils vont m’appeler quand même’ ». Depuis, Liane Foly a recentré son activité artistique et présente le spectacle La Folle repart en thèse, joué notamment au théâtre de la Tour Eiffel à Paris, dans le cadre de la célébration de ses 35 ans de carrière. Elle a expliqué à nos confrères de Gala en mai 2023 que l’humour des situations reconnues par le public reste au cœur de son travail.