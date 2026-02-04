Jack Lang révèle qu’un accord sur les parrainages avec François Hollande n’a pas été respecté

Jack Lang, ancien ministre de la Culture et créateur de la Fête de la musique, se retrouve au cœur de nouvelles controverses après l’apparition de son nom dans les fichiers rendus publics en 2026 par le Department of Justice américain sur l’affaire Jeffrey Epstein. L’ancien ministre a reconnu, dans un communiqué adressé à l’AFP, avoir été « proche » de Jeffrey Epstein, tout en rejetant toute implication dans le réseau pédo-criminel mis en lumière par ces dossiers. Parallèlement, Jack Lang a déclaré s’estimer trahi par François Hollande, qu’il accuse de ne pas avoir tenu un engagement politique passé au moment d’un congrès du Parti socialiste.

Figure marquante de la vie culturelle française, Jack Lang est surtout associé à la création de la Fête de la musique, initiée alors qu’il occupait le ministère de la Culture sous la présidence de François Mitterrand. Cette manifestation nationale, lancée il y a plus de quarante ans, continue d’être célébrée chaque année dans l’Hexagone et à l’étranger. Sur le plan politique, Jack Lang a également exercé les fonctions de ministre de l’Éducation nationale, poste qu’il a occupé sous la présidence de Jacques Chirac. Il est marié à Monique Lang, rencontrée à l’âge de 17 ans.

Depuis les années 1980, le nom de Jack Lang a été périodiquement associé à des rumeurs et à des affaires médiatiques et judiciaires, sans qu’il ne soit formellement mis en examen. Dans le débat public et les archives médiatiques, son parcours est ainsi ponctué d’allusions à des scandales qui ont nourri les interrogations et les commérages.

Rumeurs anciennes, dossiers Epstein et déclaration publique

Plusieurs affaires anciennes citent Jack Lang. Dans les années 1980, son nom est apparu en lien avec deux dossiers évoqués dans la presse : l’affaire dite du Coral et l’affaire Rosella Hightower. Selon les éléments publiés, il aurait été rapidement écarté dans la première affaire ; pour la seconde, son nom et celui de son épouse auraient été évoqués par les Renseignements généraux lors d’écoutes judiciaires. En 2000, des rumeurs relayées par des proches de Jacques Chirac évoquaient une arrestation au Maroc dans une affaire de mœurs, allégation qui n’a jamais été prouvée.

En 2026, la divulgation des fichiers liés à Jeffrey Epstein par le Department of Justice a permis de recenser plusieurs personnalités figurant dans cette base de données. Jeffrey Epstein, homme d’affaires décédé en 2019 en prison, est présenté dans ces documents comme le moteur d’un réseau pédo-criminel et a été décrit dans certaines publications comme ayant des liens avec des personnalités américaines, dont Donald Trump. Parmi les noms référencés dans les documents figuraient aussi, selon les publications, des personnalités comme le rappeur Jay‑Z (Shawn Carter) et l’humoriste Dieudonné.

Interrogé sur ces révélations, Jack Lang a confirmé à l’AFP qu’il avait été « proche » de Jeffrey Epstein, tout en contestant toute implication dans le réseau criminel évoqué. Par ailleurs, dans une émission de 2017, Le Divan présenté par Marc‑Olivier Fogiel, Jack Lang avait déclaré : « Nous avions conclu avec François Hollande une sorte d’accord… Je lui avais dit ‘Je veux constituer un courant’. Il m’a dit ‘C’est inutile, ton courant c’est le nôtre. Et si tu as besoin, le jour venu des parrainages, je te les donnerais’. » Il avait ajouté que « François Hollande n’a pas tenu son engagement ».