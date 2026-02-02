Jack Lang : il a séduit Monique Lang en faisant des glaces au caramel

Jack Lang se retrouve associé aux documents publiés dans l’affaire Jeffrey Epstein : son nom apparaît 680 fois dans les « Epstein Files » et sa fille Caroline y est également mentionnée, selon les archives rendues publiques. L’ancien ministre de la Culture, président de l’Institut du Monde arabe depuis 2013, a vu sa famille et ses liens scrutés après la révélation de rencontres avec le milliardaire et d’une contribution financière de la fondation Epstein à une structure liée à son entourage.

Les documents relient notamment Caroline Lang à une société offshore aux îles Vierges américaines, présentée comme destinée à l’investissement dans l’art, qu’elle aurait cofondée avec Jeffrey Epstein, selon les éléments publiés. Jack et Monique Lang, parents de Caroline, vivent une relation de longue date : ils se sont rencontrés adolescents et sont mariés depuis 1961. Jack Lang a déclaré avoir été « abasourdi » par les accusations révélées après la publication des fichiers.

Parmi les éléments financiers révélés figure un versement daté de 2018 : la fondation Jeffrey Epstein a transféré 57 897 dollars à une association française dirigée par des proches de Jack Lang. Cette somme était destinée, d’après les pièces consultées, au financement d’un documentaire consacré au parcours de l’ancien ministre, projet qui, selon les mêmes sources, n’a finalement pas été réalisé.

Jack et Monique Lang se sont rencontrés à la fin des années 1950, au conservatoire de Nancy, alors qu’ils avaient 17 ans. Monique Lang a livré plusieurs témoignages à la presse, rappelant le contexte de leur rencontre et la jeunesse partagée. Elle a décrit son propre souvenir de l’époque comme étant « potelée, un peu nounouille », et a raconté le coup de foudre immédiat suscité par Jack.

Dans un entretien accordé à Paris Match, Monique a raconté qu’elle avait été séduite par l’allure et le langage distingué de Jack, sa passion pour la mode et son originalité. Pour entrer en contact, elle lui a proposé de lui donner la réplique dans La Locandiera, la pièce de Carlo Goldoni, évoquant la timidité de leur premier âge. Elle a également confié que la séduction avait pris une tournure domestique : « Il m’a séduite en me faisant des glaces au caramel. »

Le couple s’est marié en 1961. Monique a soutenu Jack Lang tout au long de sa carrière politique et culturelle : de la troupe de théâtre qu’il a montée jusqu’à ses fonctions ministérielles et à son passage à Matignon. Jack Lang a reconnu publiquement l’importance de ce soutien, affirmant dans un entretien que « Sans Monique, je ne serais pas arrivé où je suis. On est une team, depuis toujours. »

Les rencontres entre Jack Lang et Jeffrey Epstein remontent aux années 2010, selon les éléments publiés. Après l’éclatement du scandale, les déclarations et les versements retrouvés dans les documents reprennent une place centrale dans les interrogations publiques, notamment la question du financement du projet documentaire qui n’a pas abouti.