Jack Lang fustigé par Mourad Boudjellal pour ses liens dans l’affaire Epstein

Jack Lang se retrouve au centre d’une nouvelle controverse après la publication fin janvier 2026 par le Department of Justice (DOJ) d’une large base de données liée à Jeffrey Epstein : cité plus de 680 fois dans ces dossiers composés de mails, SMS et photos, l’ancien ministre a démissionné de la présidence de l’Institut du monde arabe (IMA) tandis que sa fille, Caroline Lang, a quitté le Syndicat de la production indépendante (SPI) et l’association Le Refuge.

Figure publique de longue date, Jack Lang est connu pour son action en faveur de la culture et pour avoir été présenté comme un symbole de la gauche : il a occupé notamment les fonctions de ministre de la Culture sous François Mitterrand et de ministre de l’Éducation sous Jacques Chirac, et est associé à la création de la Fête de la musique. Marié depuis plus de soixante ans à Monique Lang, il a régulièrement mis en avant sa vie familiale.

Le nom de Jack Lang apparaît cependant depuis plusieurs décennies dans des affaires et des rumeurs en lien avec des faits de pédocriminalité, sans qu’aucune condamnation n’ait été prononcée à son encontre. Parmi les éléments évoqués figurent l’affaire du Coral et des allégations de soirées à Marrakech impliquant de jeunes garçons relayées par la presse, ainsi que son audition en 2012 par la Brigade de protection des mineurs en tant que témoin.

Les révélations des dossiers Epstein et les réactions en France

Les dossiers déclassifiés par le DOJ concernent Jeffrey Epstein, présenté dans les documents comme un homme d’affaires mondain proche de personnalités américaines, mort en prison en 2019. Les fichiers contiennent des échanges et des éléments visuels qui ont conduit à la mise au jour de liens entre Epstein, son entourage et diverses personnalités internationales. Dans ce contexte, le nom de Jack Lang y est abondamment cité.

Selon les documents rendus publics, la présence du nom de Jack Lang apparaît à de nombreuses reprises dans la base de données, et la diffusion de ces éléments a entraîné des effets immédiats en France : sa fille Caroline Lang a remis sa démission du SPI et de Le Refuge, et Jack Lang a annoncé qu’il quittait la présidence de l’IMA. Dans un communiqué relayé à l’AFP, il reconnaît des liens avec Jeffrey Epstein tout en réfutant les autres accusations portées à son encontre.

Sur les plateaux télé, la diffusion des documents a aussi suscité des réactions vives : l’homme d’affaires Mourad Boudjellal a déclaré sur RMC, dans l’émission Les Grandes Gueules, que la façon dont Jack Lang avait présenté Jeffrey Epstein constituait un « scandale » et a estimé qu’il « devrait être en taule ». Selon le même fil médiatique, Boudjellal, ancien président du Rugby Club toulonnais, envisage par ailleurs un engagement dans les élections municipales, comme rapporté par Rugbyrama.