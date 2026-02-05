Jack Lang effondré après la disparition brutale de sa fille Valérie

Jack Lang, ancien ministre de la Culture et figure bien connue des plateaux télé, se retrouve au centre d’une polémique après la publication par le Department of Justice (DOJ) américain de documents liés à Jeffrey Epstein : son nom y apparaît plus de 680 fois, selon les fichiers rendus publics fin janvier 2026. L’ex-ministre dément toute implication criminelle et rappelle n’avoir jamais été condamné par la justice.

La révélation ravive des rumeurs persistantes qui entourent la carrière publique de Jack Lang depuis plusieurs décennies. Initiateur de la Fête de la musique et ancien collaborateur de François Mitterrand puis de Jacques Chirac, Lang est aussi une personnalité régulièrement au cœur de polémiques médiatiques. Les mentions répétées de son nom dans les dossiers Epstein constituent pour lui un nouveau coup médiatique, alors qu’il nie tout lien avec les actes reprochés au réseau Epstein.

Les documents publiés par le DOJ comprennent, selon les médias, des courriels, SMS et photos autour du cercle d’Epstein, l’homme d’affaires mort en prison en 2019 et accusé d’avoir dirigé un réseau de trafic sexuel impliquant des mineurs. Ces éléments ont relancé l’attention sur plusieurs personnalités dont le nom figure dans la base de données, sans qu’une condamnation n’ait été prononcée à l’encontre de Jack Lang.

Les répercussions familiales et la mémoire de Valérie Lang

La publication des dossiers Epstein a aussi des retentissements sur l’entourage familial de l’ancien ministre. Le nom de sa fille aînée, Caroline Lang, apparaît évoqué dans des enquêtes menées par Médiapart et a conduit à sa démission du Syndicat de la production indépendante. Caroline, figure du cinéma français, a quitté ses fonctions après la médiatisation des éléments la concernant.

Jack Lang est marié depuis 64 ans à Monique Lang. Le couple, qui s’est souvent présenté comme une équipe, a eu deux filles : Caroline, née en 1961, et Valérie, née en 1966. Monique Lang a régulièrement pris la parole dans la presse pour évoquer leur complicité et le quotidien du couple.

Un drame familial a marqué la vie de Jack Lang : la mort en 2013 de sa fille cadette Valérie, emportée par un cancer généralisé à moins de 50 ans, après le développement d’une tumeur au cerveau. Elle a été inhumée au cimetière du Montparnasse en présence de la famille et de personnalités du monde artistique et politique, selon les comptes rendus de l’époque.

Dans un entretien accordé à Gala en 2019, Jack Lang exprimait son deuil : « Valérie me manque énormément. Pas juste affectivement, intellectuellement aussi, dans sa radicalité… un trésor, un bijou, une personne merveilleuse et une militante. » En 2025, dans le documentaire Jack Lang, le beau rôle diffusé sur France 5, il revenait sur la douleur causée par la disparition de sa fille et évoquait le courage dont elle avait fait preuve face à la maladie, citant des paroles qui l’avaient profondément touché.