Jack Lang confond Jean‑Pierre Foucault et Michel Foucault lors d’une intervention dans l’affaire Epstein

Suite à la diffusion des nouvelles révélations des Epstein Files, l’ancien ministre de la Culture Jack Lang est intervenu publiquement ce mercredi 4 février sur BFMTV pour répondre aux mentions de son nom dans ces documents. Lors de cette intervention, il a nié tout lien financier avec Jeffrey Epstein et s’est efforcé de replacer ses contacts dans un cadre culturel et institutionnel, avant de commettre un lapsus notable qui a été immédiatement relevé et relayé sur les réseaux sociaux.

Les documents publiés et largement relayés par la presse internationale ont approfondi l’examen des relations entretenues par le défunt financier Jeffrey Epstein, provoquant des réactions dans plusieurs pays et une attention renouvelée sur les personnalités citées. En France, la publication de ces dossiers a entraîné des prises de parole visant à clarifier la nature des relations avec Epstein, entre rencontres professionnelles, échanges intellectuels et allégations diverses. C’est dans ce contexte médiatique tendu que Jack Lang a choisi de s’expliquer devant les caméras.

Sur BFMTV, l’ancien ministre a fermement déclaré à plusieurs reprises : « Pas un centime d’Epstein dans ma poche », assurant n’avoir jamais reçu de soutien financier de Jeffrey Epstein. Il a tenté de distinguer les liens d’ordre intellectuel ou institutionnel de tout soutien pécuniaire, insistant sur la nature de certaines rencontres passées et sur son parcours au sein du milieu culturel français.

Lapsus sur les noms et rectification en direct

En voulant contextualiser ses relations avec plusieurs personnalités du monde culturel, Jack Lang a évoqué une liste de figures qu’il disait fréquenter, citant notamment des noms de philosophes et d’animateurs. C’est au cours de cet élan qu’il a prononcé une formulation imprécise, évoquant Jean-Paul Sartre, Jean-Pierre Foucault, Roland Barthes et Catherine Dolto, alors que l’intention était de nommer des figures intellectuelles comme Michel Foucault. Ce croisement de noms entre l’animateur de télévision Jean‑Pierre Foucault et le philosophe Michel Foucault a provoqué un instant de gêne sur le plateau.

Apolline de Malherbe, présente en tant que journaliste animatrice, a immédiatement corrigé la confusion à l’antenne, en signalant la méprise sans insister au-delà de la rectification. La séquence a été captée en direct et, dans les minutes qui ont suivi, des extraits ont commencé à circuler sur les plateformes sociales. Sur X (anciennement Twitter), des internautes ont partagé et commenté la vidéo, relevé le lapsus et détourné la séquence, témoignant de l’attention portée à chaque intervention publique en lien avec les révélations des Epstein Files.

La prise de parole de Jack Lang et la correction en direct d’Apolline de Malherbe se sont ainsi inscrites dans la série de réactions publiques suscitées par la publication des dossiers, alimentant échanges et reprises médiatiques à propos des personnalités citées dans les documents.