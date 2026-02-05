Jack Lang avoue être gourmand et partage une recette pour garder la forme

Jack Lang, ancien ministre de la Culture et figure emblématique de la gauche des années 1980, voit son nom réapparaître dans les révélations du Department of Justice (DOJ) américain : les dossiers Epstein publiés fin janvier 2026 mentionnent l’homme politique à près de 700 reprises, suscitant une large couverture médiatique en France et à l’étranger. Connu pour avoir instauré la Fête de la musique, Jack Lang a reconnu connaître Jeffrey Epstein tout en niant toute implication dans des faits criminels.

Sur le plan politique, Jack Lang s’est fait connaître comme ministre de la Culture sous François Mitterrand puis comme ministre de l’Éducation sous Jacques Chirac. À la fois homme de culture et homme public, il reste associé à l’événement populaire qu’est la Fête de la musique. Côté privé, il est marié depuis l’adolescence à Monique et est père de deux filles, Caroline et Valérie, cette dernière décédée en 2013 des suites d’un cancer. Lang a régulièrement mis en avant sa famille dans les médias au fil de sa carrière.

Les rumeurs le concernant ne datent pas d’hier : depuis les années 1980, des soupçons et des allusions publiques l’ont entouré, sans que l’ex-ministre ne soit jamais reconnu coupable ni condamné par la justice. Confronté aux révélations liées à Jeffrey Epstein, Jack Lang a publié un communiqué transmis via l’AFP où il confirme connaître Epstein mais réfute tout lien criminel. Il s’en est ensuite expliqué à plusieurs reprises lors d’interviews, notamment dans des échanges musclés avec des journalistes, comme en 2021 face à Sonia Mabrouk sur Europe 1. Dans un registre plus léger, une apparition en 2008 dans l’émission de Thierry Ardisson Salut les Terriens ! avait donné lieu à une anecdote personnelle : Lang déclarait alors qu’il « est très gourmand » mais mange de façon équilibrée et cuisine lui-même.

Les dossiers Epstein et les éléments publiés par le DOJ

Le dossier Epstein, rendu public fin janvier 2026 par le DOJ, comprend des milliers de documents — courriels, photos, messages — qui ont été exploités par la presse. Jeffrey Epstein est présenté dans ces fichiers comme un homme d’affaires mondain lié à des personnalités telles que Mick Jagger, Kevin Spacey, Bill Clinton et Donald Trump. Condamné pour des faits de proxénétisme impliquant des mineurs, Epstein avait été placé en détention en 2019, où il avait tenté de se suicider et avait été retrouvé mort quelques jours plus tard.

Dans ces documents publics, le nom de Jack Lang apparaît à plusieurs centaines de reprises — près de 700 mentions selon les fichiers — ce qui a relancé l’attention médiatique sur ses liens présumés avec Epstein. Les éléments mis en ligne comprennent des échanges écrits qui montrent que Lang connaissait et échangeait avec Epstein, sans pour autant, selon ses déclarations, établir des liens criminels. La publication de ces fichiers relance le débat médiatique autour des réseaux d’Epstein et des personnalités citées dans les pièces produites par le ministère américain de la Justice.