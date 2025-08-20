Israël approuve un plan de colonisation divisant la Cisjordanie occupée

Israël a approuvé mercredi 20 août un projet de construction de 3 400 logements dans le secteur E1 en Cisjordanie occupée, a annoncé Guy Yifrah, maire de la colonie israélienne voisine de Maalé Adoumim. Selon ses détracteurs, ce projet, souvent désigné sous le nom d’E1, risquerait de diviser le territoire palestinien en deux et de compromettre la continuité territoriale nécessaire à la création d’un éventuel État palestinien. « Je suis heureux d’annoncer qu’il y a une heure à peine, l’administration civile a approuvé la planification pour la construction du quartier E1 ! », a déclaré M. Yifrah dans un communiqué.