PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Israël approuve un plan de colonisation divisant la Cisjordanie occupée

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Berlin critique l’intensification de l’offensive israélienne pour conquérir Gaza-ville

Erdogan à Poutine : la Turquie soutiendra un processus incluant «toutes les parties» pour la paix en Ukraine

Portugal : troisième victime des incendies, annonce la protection civile

Pakistan : plus de 20 morts après de nouvelles pluies de mousson

Le ministre israélien de la Défense approuve l’assaut sur Gaza-ville et rappelle 60 000 réservistes

Colombie : levée de l’assignation à résidence d’Uribe

Nord du Nigeria: 13 morts par des «bandits» malgré les accords de paix

Turkish Airlines mise sur Air Europa avec une participation minoritaire

À Paris, diplomatie pour la désescalade entre Israël et la Syrie

Ukraine : entretien mardi soir entre le chef d’état-major américain et ses homologues européens (responsable)

VOIR TOUS LES FLASHS

Israël a approuvé mercredi 20 août un projet de construction de 3 400 logements dans le secteur E1 en Cisjordanie occupée, a annoncé Guy Yifrah, maire de la colonie israélienne voisine de Maalé Adoumim. Selon ses détracteurs, ce projet, souvent désigné sous le nom d’E1, risquerait de diviser le territoire palestinien en deux et de compromettre la continuité territoriale nécessaire à la création d’un éventuel État palestinien. « Je suis heureux d’annoncer qu’il y a une heure à peine, l’administration civile a approuvé la planification pour la construction du quartier E1 ! », a déclaré M. Yifrah dans un communiqué.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!