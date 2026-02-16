Isabelle Ithurburu privilégie la discrétion pour son couple avec Yodelice

Isabelle Ithurburu, visage familier des écrans, a levé un voile sur la façon dont la notoriété a affecté sa vie de couple avec l’artiste Yodelice : ensemble depuis 2015 et parents d’une fille née en 2018, ils ont été contraints de revoir leur rapport à la visibilité après des publications médiatiques intrusives. La journaliste, aujourd’hui présente sur TF1, a résumé cette rupture avec la vie privée par une phrase sans ambiguïté : « Comme tous les couples, on l’a fait… et on l’a payé. »

Dans un entretien accordé à Femme Actuelle, Isabelle Ithurburu a raconté l’expérience d’une exposition subie, notamment lors de sa grossesse, et la décision qui en a découlé de limiter les apparitions et les partages familiaux. Le couple, qui a rapidement suscité l’attention du public — Yodelice étant déjà connu et ayant été en couple avec la chanteuse Jenifer —, a constaté que la médiatisation pouvait empiéter sur des moments qu’ils estimaient intimes.

Professionnellement, Isabelle Ithurburu occupe une place visible : ancienne journaliste rugby à Canal+, elle a pris une nouvelle dimension avec son arrivée sur TF1. La chaîne diffuse pour la première fois depuis 45 ans le Tournoi des 6 Nations, dont elle assure les avant et après-matches, et elle est également aux commandes de l’émission people 50 minutes Inside, une vitrine importante du groupe.

Choix de discrétion et limites posées à la médiatisation

Interrogée sur la manière dont le couple a géré cette notoriété, la journaliste a expliqué que « le faire », c’est accepter de s’afficher et de répondre aux sollicitations médiatiques au début de leur relation. La « sanction » est, selon elle, intervenue rapidement : des unes de magazines publiées alors qu’elle était enceinte, un moment qu’elle imaginait privé et qu’elle a vécu comme un choc.

Face à ces intrusions, Isabelle Ithurburu dit avoir « verrouillé » la vie familiale. Concrètement, cela se traduit par « moins de confidences, très peu de photos de famille », un mode de protection destiné à préserver l’équilibre du couple et la vie de leur enfant. Cette posture coexiste toutefois avec un regret exprimé par la journaliste : l’envie de partager son bonheur, qu’elle ressent parfois, se heurte à la nécessité de mettre des barrières.

Sur le plateau de l’émission Quelle Époque, lors d’un échange avec Léa Salamé, elle a évoqué la distance comme facteur de solidité relationnelle. En réponse à une question portant sur la longévité des couples et l’importance de ne pas être « collés tout le temps », Isabelle Ithurburu a répondu : « Je pense que oui, c’est une partie du secret. »

Ces déclarations illustrent la stratégie choisie par la journaliste pour concilier deux carrières exposées et la préservation d’un espace privé pour sa famille.