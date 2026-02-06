Iris Mittenaere : le père de son ex milliardaire aurait tenté d’étouffer une affaire de violences conjugales

Iris Mittenaere a été aperçue jeudi 5 février 2026 dans les gradins du Stade de France, aux côtés du rugbyman Antoine Dupont, venu effectuer son retour sur la pelouse après onze mois d’absence : images et échanges ont attiré l’attention des médias, le sélectionneur écossais Grégor Townsend allant jusqu’à comparer la prestation du joueur à un « Superman ».

La présence de l’ancienne Miss France au Stade de France relance les spéculations sur la nature de sa relation avec le numéro 10 du XV. Les deux personnalités, dont la fréquentation du même cercle médiatique a été régulièrement commentée, apparaissent de plus en plus souvent ensemble lors d’événements publics, sans pour autant avoir rendu leur relation officielle.

Le retour d’Antoine Dupont, salué par certains observateurs présents ce soir-là, a été fortement médiatisé. Selon les images relayées, Iris Mittenaere a assisté à la rencontre depuis les tribunes et a été visible aux côtés du joueur lors de moments de la rencontre, ce qui alimente l’intérêt des médias people sur leur lien affectif.

Iris Mittenaere face à une relation toxique

Avant d’être associée publiquement à Antoine Dupont, Iris Mittenaere a traversé une période compliquée sur le plan privé. En 2024, elle a été en couple avec Bruno Pelat, présenté dans la presse comme héritier d’une famille figurant parmi les 100 plus riches de France ; cette relation s’est terminée par des procédures judiciaires liées à des faits de violences conjugales.

Le dossier a suscité une large exposition médiatique : l’émission Touche pas à mon poste avait consacré plusieurs séquences à l’affaire. Le parquet, cité dans la couverture médiatique, a indiqué que le père de l’accusé avait « déjà tenté d’étouffer une affaire un peu similaire », selon les éléments évoqués à l’époque sur les plateaux et dans la presse.

En novembre 2024, Bruno Pelat a été condamné à six mois de prison ferme. Après ces événements, Iris Mittenaere a choisi de limiter ses prises de parole publiques et de protéger sa vie privée. Dans les colonnes de Ciné Télé Revue, elle avait exprimé la difficulté de concilier notoriété et intimité : « Il n’y a pas de bonne option. Dans tous les cas, c’est le revers de la célébrité… », déclarations dans lesquelles elle évoquait le poids des paparazzis et la tentation, pour les célébrités, d’ouvrir trop leur vie privée sur les réseaux sociaux.

Malgré la visibilité de certaines apparitions côte à côte, ni Iris Mittenaere ni Antoine Dupont n’ont, à ce jour, officialisé leur relation ni formulé publiquement des déclarations d’amour.