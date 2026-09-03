Internet par satellite : Starlink déploie ses services commerciaux en Ouganda

La filiale de SpaceX poursuit son offensive en Afrique de l'Est avec l'activation de son réseau à haut débit pour les usagers ougandais.

Starlink, la filiale spécialisée dans l’accès à Internet par constellation de satellites de l’entreprise aérospatiale SpaceX, a officiellement démarré ses activités commerciales sur le territoire ougandais le 1er septembre 2026. L’opérateur technologique déploie ainsi ses capacités de transmission de données à haut débit et à faible latence à destination des particuliers, des institutions et des entreprises situées en Ouganda.

L’activation de cette infrastructure découle directement de l’autorisation réglementaire accordée en mai 2026 par la Commission des communications de l’Ouganda (UCC). L’organisme de régulation du secteur a octroyé à l’entreprise américaine une licence d’exploitation formelle d’une durée de cinq ans, à l’issue d’un processus administratif conduit sous la supervision directe du chef de l’État, le président Yoweri Museveni.

L’ouverture de ce nouveau marché marque une étape significative dans le plan de déploiement panafricain de la société technologique pilotée par Elon Musk. Grâce à cette intégration de l’Ouganda au sein de sa zone de couverture opérationnelle, Starlink revendique désormais une disponibilité officielle de ses prestations satellitaires dans un total de 30 pays répartis à travers le continent africain.

En ce qui concerne la structure des coûts d’exploitation pour le public, la grille appliquée aux clients résidentiels fixe le prix de l’abonnement mensuel dans une fourchette allant de 204 000 à 285 000 shillings ougandais (UGX). Cette tarification récurrente représente l’équivalent financier d’un montant compris entre 54 et 75,5 dollars américains pour bénéficier d’un flux Internet continu.

Des coûts d’équipement initiaux fixés par l’opérateur

L’accès au réseau implique toutefois un investissement initial conséquent pour les ménages et les professionnels ougandais souhaitant s’équiper. L’achat du kit d’équipement standard, qui comprend l’antenne parabolique et les terminaux de réception, s’élève à environ 2,3 millions de shillings ougandais, un tarif global intégrant l’ensemble des taxes de régulation applicables ainsi que les frais d’expédition sur place.