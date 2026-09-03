Tanzanie : des guerriers masaï connectés réduisent les attaques de prédateurs à Mswakini

Dans le nord tanzanien, des gardiens communautaires armés de smartphones protègent les troupeaux contre les fauves. Grâce à ce dispositif préventif, les attaques de bétail ont chuté dans le couloir de Mswakini.

Des patrouilleurs masaï, appelés les « wildlife warriors », surveillent quotidiennement la zone du village de Mswakini, située dans le nord de la Tanzanie. Cette localité pastorale est directement implantée sur un couloir stratégique de passage de la faune sauvage vers le parc national du Tarangire, un secteur où la cohabitation entre prédateurs et éleveurs locaux génère des frictions récurrentes.

Pour sécuriser ce territoire partagé, ces gardiens ont été formés par l’ONG African People and Wildlife à l’utilisation de smartphones dotés d’une application de collecte de données. Grâce à cette technologie mobile, ils signalent en temps réel la présence de prédateurs en enregistrant les empreintes au sol, les rugissements audibles ou les excréments, alertant ainsi immédiatement les éleveurs de la zone pour sécuriser le bétail.

Ce dispositif moderne s’accompagne d’une rupture nette avec les anciennes pratiques de défense des troupeaux. Les patrouilleurs ont totalement abandonné l’usage des lances et du poison, autrefois employés pour éliminer les bêtes féroces, au profit de bâtons traditionnels servant à repousser les prédateurs sans les tuer et d’outils numériques entièrement axés sur la prévention.

Les résultats mesurés démontrent l’efficacité de cette surveillance de terrain pour les communautés d’éleveurs. Dans le village de Mswakini, les attaques de prédateurs visant le bétail ont diminué de 38 % entre 2019 et 2025, une baisse directement imputable aux rondes régulières et à la mise en œuvre de ces mesures de coexistence pacifique.

Une crise nationale persistante

L’expérience positive de Mswakini s’inscrit dans un défi sécuritaire bien plus vaste pour le pays d’Afrique de l’Est. Selon les données des autorités tanzaniennes, plus de 8 000 incidents liés aux conflits entre populations humaines et faune sauvage ont été répertoriés à travers l’ensemble du territoire national entre 2021 et 2024.