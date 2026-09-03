AS Monaco : Lamine Camara titulaire contre le PSG après son transfert avorté à Chelsea

Retenu sur le Rocher dans les ultimes instants du mercato estival, le milieu de terrain Lamine Camara débute le choc au Parc des Princes avec le soutien affirmé de son vestiaire.

Le milieu de terrain international sénégalais Lamine Camara disputera d’entrée le choc de Ligue 1 opposant l’AS Monaco au Paris Saint-Germain sur la pelouse du Parc des Princes. L’entraîneur monégasque, Filipe Luís, a formellement annoncé la titularisation du joueur pour cette affiche majeure du championnat de France.

Cette décision intervient alors que le footballeur de 22 ans sort d’une séquence particulièrement agitée sur le marché des transferts. Le départ de Lamine Camara en direction de Chelsea a en effet avorté dans les toutes dernières heures du mercato estival, privant in extremis le joueur d’une signature en Premier League.

Thiago Scuro, directeur général de l’AS Monaco, a détaillé les raisons de cet épisode contractuel. Le dirigeant a expliqué avoir ouvert les négociations et trouvé un terrain d’entente avec les décideurs de Chelsea à un moment précis où des doutes substantiels planaient encore sur la conclusion du départ de Folarin Balogun vers Everton.

La situation a toutefois basculé dès lors que le transfert de l’attaquant a trouvé une issue favorable. Une fois le dossier Balogun débloqué, la direction de l’AS Monaco a immédiatement opposé son veto et stoppé net les discussions avec Chelsea pour Lamine Camara, actant son maintien sur le Rocher.

Un soutien affirmé des cadres et du staff monégasque

Bien que cet échec dans les derniers instants du marché ait provoqué une vive frustration, le joueur peut compter sur une remobilisation générale au sein de son club. Le staff technique dirigé par Filipe Luís ainsi que les cadres expérimentés du vestiaire princier, à l’image d’Eric Dier, affirment leur plein soutien au jeune milieu pour aborder la poursuite de sa saison sportive.