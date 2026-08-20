Ouganda : une demande de prêt de 207,77 millions d’euros pour 137 km de routes

Le gouvernement ougandais a soumis au Parlement, le 6 août 2026, une demande révisée d’emprunt de 207,77 millions d’euros pour aménager l’axe Jinja–Mbulamuti–Kamuli–Bukungu et des routes de Jinja. Le dossier reste soumis à l’approbation des députés.

Le gouvernement ougandais a demandé au Parlement, le 6 août 2026 à Kampala, l’autorisation d’emprunter jusqu’à 207,77 millions d’euros auprès de Citibank et d’autres institutions financières pour aménager 137 kilomètres de routes dans l’est du pays, un projet destiné à améliorer la liaison entre Jinja, Kamuli et Bukungu.

La demande, présentée par Henry Musasizi, ministre d’État aux Finances chargé des affaires générales, révise l’autorisation de 230,45 millions d’euros accordée par les députés le 30 octobre 2025. L’enveloppe a été réduite de 22,68 millions d’euros, soit près de 9,8 %. Elle doit encore être examinée par le Parlement et ne constitue donc pas un prêt définitivement approuvé ou décaissé.

Le financement proposé est réparti entre deux facilités. La première, estimée à 179,26 millions d’euros, assurance comprise, serait accordée par Citibank sous couverture de l’Assurance pour le développement du commerce et de l’investissement en Afrique (ATIDI) pour les travaux. La seconde, de 28,51 millions d’euros, serait un prêt direct de Citibank à des conditions commerciales pour les indemnisations foncières, la supervision et l’ingénieur du maître d’ouvrage.

Selon les explications de Henry Musasizi rapportées après la séance, la révision fait suite à des négociations entre les ministères des Finances et des Travaux publics, Citibank et l’ATIDI. Le montage initial reposait sur une garantie de l’assureur-crédit chinois Sinosure, mais celui-ci avait fixé à 100 millions d’euros son plafond pour les projets qui ne génèrent pas directement de revenus, rendant la structure précédente inadaptée.

Un axe de 127 km et 10 km de voirie à Jinja

Le projet couvre la route Jinja–Mbulamuti–Kamuli–Bukungu sur 127 kilomètres et 10 kilomètres de voirie dans la ville de Jinja. Il prévoit de faire passer l’axe principal d’une route en gravier à une chaussée revêtue de classe II.

Les documents parlementaires cités par les médias ougandais indiquent qu’un contrat de travaux de 649,57 milliards de shillings ougandais, soit environ 161,77 millions d’euros, a été signé le 15 mars 2023 avec PowerChina International Group Limited pour la conception et la construction de l’axe et des routes urbaines de Jinja.

À Bukungu, l’itinéraire rejoint les liaisons lacustres vers les districts d’Amolatar, Kaberamaido, Soroti, Nakasongola et Kayunga. Le gouvernement présente ainsi le corridor comme une route alternative entre le nord et le sud de l’Ouganda, au service notamment des zones agricoles et commerciales de la sous-région de Busoga.

Un financement distinct de celui du SGR

Cette demande d’emprunt concerne exclusivement le projet routier. Elle ne finance pas le chemin de fer à écartement standard, ou SGR, entre Malaba, à la frontière kényane, et Kampala. Si Citibank intervient aussi dans la recherche de fonds pour le rail, les contrats, les prêteurs et les enveloppes des deux opérations sont distincts.

Pour le SGR, le gouvernement ougandais a signé en 2024 avec le groupe turc Yapı Merkezi un contrat de 2,7 milliards d’euros portant sur une ligne électrifiée de 272 kilomètres. Cette infrastructure doit relier le réseau ougandais au Kenya et, à terme, au corridor donnant accès au port de Mombasa.

Le 16 juin 2026, le conseil d’administration de la Banque islamique de développement a approuvé 650,75 millions d’euros pour le SGR Malaba–Kampala. Le ministère ougandais des Finances a précisé que cette enveloppe doit notamment financer un pont ferroviaire de 553 mètres sur le Nil à Jinja, un tunnel de 2,12 kilomètres entre Mbuya et Kampala, six gares et trois ateliers.