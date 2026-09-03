Frappes américaines en Iran : six membres de la marine tués lors des récents raids

Téhéran déplore la mort de six marins tués lors de bombardements menés par les forces américaines. Les autorités iraniennes dénoncent une agression criminelle sur fond de confrontation armée directe.

L’agence de presse iranienne Tasnim a annoncé jeudi 3 septembre 2026 que six membres de la marine iranienne ont perdu la vie lors de frappes aériennes et navales menées par l’armée américaine le 1er septembre. Cette déclaration officielle confirme pour la première fois que les opérations militaires déclenchées par Washington ont directement touché des unités régulières des forces armées de la République islamique.

Dans son compte-rendu, l’agence Tasnim a vivement dénoncé des attaques qualifiées de « criminelles » et a précisé que les six marins sont « tombés en martyrs » dans l’exercice de leurs fonctions. L’usage de cette formulation solennelle met en exergue la dimension politique et patriotique de l’hommage rendu aux militaires disparus, présentés comme les victimes d’une agression extérieure illégitime.

Le média officiel iranien s’est toutefois abstenu de divulguer les lieux exacts où ces membres des forces navales ont été tués lors des raids. Aucun détail n’a été fourni concernant d’éventuels bâtiments de guerre touchés au large ou des bases côtières ciblées, maintenant ainsi un strict secret opérationnel sur la nature précise des installations touchées par les projectiles américains.

Ces pertes surviennent au cœur d’une phase aiguë d’escalade, marquée par la reprise brutale de frappes militaires directes entre Washington et Téhéran. Cette confrontation frontale éloigne désormais les deux capitales des affrontements indirects par acteurs interposés pour basculer dans un cycle d’engagements armés conventionnels sans intermédiaire.

Un bilan global d’au moins dix-neuf morts

Les frappes américaines conduites début septembre sur plusieurs secteurs de l’Iran ont fait au moins 19 morts, selon les bilans relayés par les médias et sources locales. Ces bombardements coordonnés ont touché différentes zones du pays, infligeant d’importants dégâts matériels et alourdissant le tribut humain payé par les forces iraniennes sur l’ensemble des sites visés.