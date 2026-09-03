Yémen : treize soldats tués dans de violents affrontements contre les Houthis près de la mer Rouge

Une vaste offensive des insurgés yéménites a coûté la vie à plus d'une dizaine de militaires loyalistes sur la côte occidentale. Les combats ont visé des verrous stratégiques menant aux couloirs maritimes internationaux.

Treize membres des forces armées gouvernementales yéménites, parmi lesquels figurent deux officiers, ont été tués le 3 septembre 2026 lors de violents affrontements avec les rebelles Houthis. Cette confrontation armée d’une grande intensité a entraîné de lourdes pertes dans les rangs des unités loyalistes, engagées dans des combats rapprochés contre les assaillants.

Les combats se sont principalement concentrés sur les lignes de front situées entre la ville portuaire de Mokha et la région de Taëz, ainsi que le long de la côte de la mer Rouge. Ce secteur côtier a essuyé des tirs d’artillerie lourde répétés et des manœuvres offensives continues de part et d’autre de la ligne de démarcation.

Selon des sources militaires gouvernementales, les rebelles Houthis ont lancé cette offensive pour tenter de prendre position sur des secteurs bordant le détroit stratégique de Bab el-Mandeb. La manœuvre visait à sécuriser des hauteurs tactiques et des points de passage clés contrôlant l’accès à ce couloir maritime névralgique.

Sur le front côtier près de Mokha, les forces régulières ont également affirmé avoir repoussé une attaque menée au moyen de deux embarcations piégées. Les unités loyalistes stationnées sur le rivage ont neutralisé ces deux engins maritimes téléguidés et chargés d’explosifs avant qu’ils n’atteignent le périmètre défensif de la garnison.

Drones et tirs balistiques signalés sur le front de Taëz

L’agence de presse officielle Saba et des officiers de terrain ont fait état d’intenses combats à l’ouest de Taëz accompagnés de tirs de missiles et d’attaques de drones lancés par les Houthis. Ces frappes combinées ont ciblé des positions avancées de l’armée loyaliste, marquant une coordination poussée entre tirs d’artillerie balistique et aéronefs sans pilote.