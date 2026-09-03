Coupe UFOA-B U17 (F): le Bénin hérite de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso

Les Amazones U17 connaissent désormais leurs adversaires pour la deuxième édition de la Coupe UFOA-B féminine, avec un groupe A relevé face à la Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. Médaillé de bronze en 2024, le Bénin tentera de faire mieux lors de cette édition prévue du 15 au 28 septembre à Yamoussoukro.

Les Amazones U17 connaissent désormais leurs adversaires. Le Bénin a été placé dans le groupe A de la deuxième édition de la Coupe UFOA-B U17 féminine, aux côtés de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso, pays hôte du tirage. Le tirage au sort de la compétition s’est déroulé ce jeudi 3 septembre 2026 à Ouagadougou, dans la salle de presse du stade du 4-Août. Sept sélections participeront à cette deuxième édition, réparties en deux groupes de trois et quatre équipes.

Dans le groupe A, le Bénin retrouvera donc la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Une poule à trois qui promet déjà une bataille intense pour décrocher l’une des places qualificatives pour la suite de la compétition. Le groupe B réunit, de son côté, le Ghana, le Nigeria, le Togo et le Niger. Les affiches de cette poule s’annoncent également particulièrement disputées entre plusieurs nations réputées de la zone ouest-africaine.

La compétition se tiendra du 15 au 28 septembre 2026 à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire. Les Amazones auront à cœur de faire mieux que lors de la première édition, disputée en 2024 au Ghana, où elles avaient décroché la médaille de bronze. Désormais fixée sur son programme, la sélection béninoise dirigée par Idah Azonsou devra rapidement se préparer à relever ce nouveau défi régional. L’objectif sera clair : s’appuyer sur l’expérience acquise en 2024 pour viser cette fois une place au sommet.

Composition des groupes

Groupe A

Côte d’Ivoire

Bénin

Burkina Faso

Groupe B