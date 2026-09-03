Tensions diplomatiques : Berlin ferme la Maison russe, Moscou riposte contre le Goethe-Institut

L'expulsion du centre culturel russe de Berlin après une attaque hybride a entraîné des mesures de rétorsion immédiates de Moscou contre le réseau allemand du Goethe-Institut.

L’Allemagne a ordonné la résiliation du bail et la fermeture définitive de la Maison russe des sciences et de la culture située à Berlin. Cette décision gouvernementale, officialisée le 1er septembre 2026, intervient en réponse directe à une attaque hybride au drone menée début août contre les infrastructures de l’aéroport de Leipzig-Halle et formellement imputée aux services de Moscou.

La riposte du Kremlin ne s’est pas fait attendre. Les autorités russes ont répliqué dès le 3 septembre 2026 en décrétant la fermeture programmée de l’ensemble des antennes du Goethe-Institut implantées sur leur territoire national, privant ainsi l’Allemagne de ses principaux instruments de coopération culturelle et linguistique en Russie.

Cette épreuve de force s’inscrit dans un durcissement plus large visant l’agence fédérale Rossotrudnitchestvo, l’organisme d’État qui supervise le réseau mondial des Maisons russes. L’Union européenne avait déjà gelé l’ensemble de ses avoirs en juillet 2022, estimant que cette structure servait d’outil central de projection d’influence et de propagande au profit direct du pouvoir russe.

L’initiative allemande emboîte ainsi le pas à plusieurs capitales européennes ayant déjà exclu ces institutions de leur juridiction depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. La Roumanie avait ouvert la voie en février 2023, suivie du Danemark, avant que la Moldavie ne prononce à son tour la fin des activités de la représentation russe en juillet 2026.

Des soupçons d’espionnage avérés

Les inquiétudes sécuritaires entourant le complexe berlinois avaient été renforcées par les révélations de médias allemands au mois d’août 2026, divulguant une note interne du ministère français de l’Intérieur. Ce document officiel désignait sans ambiguïté la Maison russe de Berlin comme une couverture opérationnelle employée par les services de renseignement de Moscou pour conduire des activités clandestines sur le sol européen.