Himalaya : plus de 1 200 morts après une crue dévastatrice entre le Népal et la Chine

Une gigantesque coulée de boue née d'une rupture glaciaire a submergé plusieurs vallées himalayennes, faisant sombrer des villages entiers sous les décombres.

Le bilan humain cumulé de la crue dévastatrice survenue le 26 août 2026 à la frontière entre le Népal et la Chine s’est alourdi pour atteindre au moins 1 280 morts et 5 624 disparus. Les masses d’eau et de sédiments ont ravagé des localités frontalières entières, balayant infrastructures routières, habitations et campements le long des cours d’eau transfrontaliers.

Le Népal paie le plus lourd tribut face à ce cataclysme d’une violence inouïe. Les autorités de gestion des urgences dénombrent 1 259 décès confirmés et 5 083 personnes portées disparues sur le versant méridional. Les équipes de secours peinent à progresser dans des secteurs isolés par la destruction systématique des ponts et des voies de communication terrestres.

De l’autre côté de la frontière, dans la région autonome du Tibet, les autorités et médias d’État chinois font état de 21 personnes décédées et de 541 disparus. Les zones habitées situées en contrebas des crêtes tibétaines ont subi la brusque montée des eaux, déclenchant des opérations d’évacuation d’envergure mobilisant d’importants contingents de sauveteurs en haute altitude.

La catastrophe touche également de nombreuses délégations internationales présentes sur ces itinéraires réputés. Plusieurs centaines de ressortissants étrangers, notamment des touristes, alpinistes et randonneurs fréquentant l’Himalaya, figurent parmi les personnes disparues. Les représentations diplomatiques s’activent pour tenter de localiser leurs concitoyens piégés dans les zones de trek coupées du monde.

Un effondrement glaciaire à l’origine du désastre

La catastrophe a été provoquée le 26 août par l’effondrement violent d’un glacier en altitude, engendrant un séisme ressenti à magnitude 5,2 et une immense coulée de débris le long des vallées de la Trishuli et de la Bhote Koshi. Ce déferlement soudain de roches, de glace et d’eau a submergé les deux bassins fluviaux en quelques minutes, piégeant des milliers de résidents et d’usagers de ces axes vitaux.