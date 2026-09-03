Véronique Bogdanoff dément tout recours à des injections de longévité pour Igor et Grichka

Dans une mise au point tranchante, la sœur des défunts animateurs conteste formellement les rumeurs de traitements médicaux clandestins en Suisse.

Véronique Bogdanoff a catégoriquement réfuté les allégations prêtant à ses frères disparus, Igor et Grichka, le recours à des injections de cellules de fœtus et d’hormones en Suisse. S’exprimant lors d’un entretien accordé au magazine Ciné Télé Revue, elle a tenu à rétablir les faits face aux nombreuses spéculations entourant la transformation physique des deux figures du petit écran.

Cette mise au point intervient dans le cadre de la promotion de son livre intitulé « Igor et Grichka, chroniques de notre fratrie heureuse », publié le 13 août 2026 aux éditions Guy Trédaniel. Dans cet ouvrage personnel, l’autrice retrace le parcours commun des célèbres jumeaux, s’efforçant de mettre en lumière leur intimité familiale à l’écart des théories médicales persistantes.

La polémique avait été initiée en juillet 2026 par Frédéric Lepage, ancien producteur emblématique de l’émission scientifique « Temps X ». Ce dernier s’était exprimé publiquement au cours d’un entretien diffusé sur la chaîne « La Fabrique des livres », relançant les controverses autour de l’évolution morphologique spectaculaire des deux frères.

Frédéric Lepage affirmait notamment que les frères Bogdanoff fréquentaient régulièrement une clinique suisse afin d’y recevoir des substances censées accroître leur longévité. Selon ses déclarations, ces composés expérimentaux auraient provoqué chez eux d’importants dérèglements physiques, entraînant une hypertrophie osseuse notable au niveau de leurs visages.

Une mise au point familiale catégorique

Véronique Bogdanoff a qualifié ces affirmations d’inventions « intolérables », réfutant point par point les récits de l’ancien producteur. Elle a assuré que les jumeaux redoutaient par-dessus tout les piqûres et les interventions invasives, insistant sur le fait qu’ils privilégiaient une alimentation rigoureuse et un mode de vie particulièrement sain pour préserver leur vitalité.