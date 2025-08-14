Inde: des dizaines de morts au Cachemire après des inondations, selon un responsable local

Des coulées de boue déclenchées par des pluies torrentielles jeudi dans un village himalayen du Cachemire sous administration indienne ont fait au moins 34 morts, a indiqué à l’AFP un haut responsable local, Pankaj Koumar Charma, commissaire du district de Kishtwar, précisant : «Nous avons retrouvé 34 corps et secouru 35 blessés», tout en ajoutant qu’«il est possible que d’autres corps soient retrouvés». Il s’agit de la deuxième catastrophe majeure causée par des inondations meurtrières en Inde ce mois d’août. Un habitant du village voisin, Souchil Koumar, a également déclaré à l’AFP avoir vu «au moins 15 corps transportés à l’hôpital local».