PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Incendies en Espagne : plus de 343 000 ha partis en fumée, nouveau record

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Russie: 20 morts après l’explosion d’une usine d’armement à Riazan

Zelensky : la Russie ne doit pas être «récompensée» pour son invasion de l’Ukraine

Turquie : quatre migrants noyés en mer Égée

Gaza : le Hamas en Égypte face à une proposition de cessez-le-feu

Amnesty : Israël mène à Gaza une campagne de famine délibérée

Depuis le Japon, le chef de la diplomatie allemande dénonce une Chine «de plus en plus agressive»

Birmanie : législatives dès le 28 décembre 2025, l’opposition promet de boycotter

Espagne : accident mortel d’un pompier, le bilan des incendies passe à quatre

Trump-Zelensky sur l’Ukraine: Pékin plaide pour un accord acceptable à tous

Bolivie : deux candidats de droite au second tour, selon les résultats préliminaires

VOIR TOUS LES FLASHS

Incendies de forêt en Espagne : plus de 343 000 hectares ont brûlé depuis le début de l’année, un bilan en progression qui établit un record national, selon les données actualisées du Système Européen d’Information sur les Incendies de Forêt (EFFIS), composante de l’observatoire européen Copernicus. L’année 2022 détenait jusqu’ici le précédent niveau le plus élevé, avec 306 000 hectares calcinés. À l’échelle européenne, le Portugal conserve le record depuis le lancement des relevés en 2006, avec 563 000 hectares brûlés en 2017 lors d’incendies qui ont fait 119 morts.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!