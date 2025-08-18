Incendies en Espagne : plus de 343 000 ha partis en fumée, nouveau record

Incendies de forêt en Espagne : plus de 343 000 hectares ont brûlé depuis le début de l’année, un bilan en progression qui établit un record national, selon les données actualisées du Système Européen d’Information sur les Incendies de Forêt (EFFIS), composante de l’observatoire européen Copernicus. L’année 2022 détenait jusqu’ici le précédent niveau le plus élevé, avec 306 000 hectares calcinés. À l’échelle européenne, le Portugal conserve le record depuis le lancement des relevés en 2006, avec 563 000 hectares brûlés en 2017 lors d’incendies qui ont fait 119 morts.