Incendies en Espagne: Pedro Sánchez propose un pacte national face à l'urgence climatique

À Ourense (Galice), dimanche 17 août, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé la mise en place d’un « pacte national pour l’urgence climatique » visant à mettre de côté « luttes partisanes et questions idéologiques », a rapporté l’AFP, alors que la province figure parmi les plus touchées par les incendies. « Le gouvernement d’Espagne va travailler dès à présent pour qu’en septembre nous puissions disposer des bases de ce pacte national pour atténuer et s’adapter à l’urgence climatique », a déclaré le chef du gouvernement, ajoutant vouloir « faire tout notre possible et encore davantage » afin que les victimes des incendies retrouvent « une vie normale ».

