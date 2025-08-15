Incendies au Portugal: le président confirme un premier mort dans l’est

Les incendies qui ravagent le Portugal ont fait une première victime mortelle vendredi 15 août à Guarda, dans l’est du pays, a annoncé le président de la République, indiquant qu’il interrompait ses vacances pour revenir suivre la « situation grave des incendies ruraux ». Dans un communiqué publié sur le site de la présidence, il a présenté en début d’après-midi ses condoléances au président de la municipalité de Guarda pour le décès de l’ancien maire Carlos Dâmaso, victime d’un incendie qu’il combattait dans sa commune, et a demandé que ces condoléances soient transmises à sa famille.