Incendies au Portugal: le président confirme un premier mort dans l’est

Klaus Schwab blanchi par le conseil d’administration du Forum économique mondial

Accident de train au Danemark : un mort et plusieurs blessés, selon la police

Gaza : au moins 1 760 Palestiniens tués depuis fin mai en cherchant de l’aide (ONU)

Procès Bolsonaro au Brésil: la Cour suprême débattra le jugement le 2 septembre (officiel)

Suède : un blessé de la fusillade près d’une mosquée est décédé

Ukraine : Donald Trump s’envole pour l’Alaska pour rencontrer Vladimir Poutine

Suède : deux blessés après une fusillade près d’une mosquée

Zelensky annonce des renforts dans l’est pour freiner l’avancée russe

L’Ukraine mise sur Trump pour pousser la Russie à mettre fin à la guerre

Lavrov : Moscou ne préjuge pas de l’issue du sommet Trump-Poutine

Les incendies qui ravagent le Portugal ont fait une première victime mortelle vendredi 15 août à Guarda, dans l’est du pays, a annoncé le président de la République, indiquant qu’il interrompait ses vacances pour revenir suivre la « situation grave des incendies ruraux ». Dans un communiqué publié sur le site de la présidence, il a présenté en début d’après-midi ses condoléances au président de la municipalité de Guarda pour le décès de l’ancien maire Carlos Dâmaso, victime d’un incendie qu’il combattait dans sa commune, et a demandé que ces condoléances soient transmises à sa famille.

