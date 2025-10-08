Incendie à Cotonou: une maison ravagée par les flammes près du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou

Un violent incendie s’est déclaré aux alentours de midi, ce mercredi 8 octobre 2025, dans une maison située au quartier Casse Auto, à proximité du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou, à Cotonou.

Alertés par les riverains, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux, appuyés par une équipe du Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) et des éléments de la Police républicaine, venus sécuriser le périmètre et faciliter les opérations de secours.

Selon les premières informations recueillies par le correspondant d’Africaho, les flammes se seraient propagées avec une grande rapidité, causant d’importants dégâts matériels. Plusieurs biens ont été réduits en cendres avant que les secours ne parviennent à maîtriser le feu, après de longues minutes d’intervention.

Aucune perte en vie humaine n’a été signalée pour l’instant, mais les causes exactes du sinistre restent à déterminer. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités et évaluer l’ampleur des dommages.