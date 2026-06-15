Belgique 1-1 Égypte : Hany marque contre son camp, la Belgique en profite

Cette égalisation remet les deux équipes à hauteur au score. La Belgique efface son retard et retrouve une situation plus ouverte après avoir été menée par l’Égypte. Pour les Égyptiens, l’avantage acquis jusque-là disparaît, sans autre élément confirmé sur une supériorité ou une infériorité numérique. Le scénario bascule donc simplement vers un nul, avec un score désormais fixé à 1-1 après cette réalisation contre son camp.
Le but intervient dans la
Phase de groupes, au sein du Groupe G, au Lumen Field. Dans ce contexte, la Belgique et l’Égypte se retrouvent à égalité après 66 minutes de jeu. Aucun autre fait confirmé n’accompagne cette égalisation dans les éléments disponibles, mais le changement essentiel est clair, la Belgique n’est plus menée et l’Égypte ne conserve plus son avance. Contexte du but Événement publié à la 66e minute. Score au moment de l’événement : 1-1. Score final : Belgique 1-1 Égypte.
Belgique
Termine
1-1
Lumen Field Égypte
15/06/2026 20:00
·
Groupe G
Fil du match
13' Carton jaune - M. Attia Égypte, 13e 14' Carton jaune - T. Castagne Belgique, 14e 19' ⚽ But - E. Ashour 0-1 Égypte · Passe : M. Salah 34' Carton jaune - A. Fatouh Égypte, 34e 56' ↑↓ Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin) Belgique, 56e 56' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper) Belgique, 56e 66' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) Belgique, 66e 66' ⚽ But - M. Hany 1-1 Belgique 71' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia) Égypte, 71e 75' Carton jaune - M. De Cuyper Belgique, 75e 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo) Égypte, 76e 76' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim) Égypte, 76e 86' ↑↓ Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo) Belgique, 86e 86' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken) Belgique, 86e 89' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel) Égypte, 89e 89' ↑↓ Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez) Égypte, 89e 66' ⚽ But - R. Lukaku 1-1 Belgique
Voir la fiche du match Belgique - Égypte
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
13' Carton jaune - M. Attia Égypte, 13e 14' Carton jaune - T. Castagne Belgique, 14e 19' ⚽ But - E. Ashour 0-1 Égypte · Passe : M. Salah 34' Carton jaune - A. Fatouh Égypte, 34e 56' ↑↓ Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin) Belgique, 56e 56' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper) Belgique, 56e 66' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) Belgique, 66e 66' ⚽ But - M. Hany 1-1 Belgique 71' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia) Égypte, 71e 75' Carton jaune - M. De Cuyper Belgique, 75e 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo) Égypte, 76e 76' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim) Égypte, 76e 86' ↑↓ Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo) Belgique, 86e 86' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken) Belgique, 86e 89' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel) Égypte, 89e 89' ↑↓ Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez) Égypte, 89e 66' ⚽ But - R. Lukaku 1-1 Belgique
Compositions
Titulaires 11
1
Thibaut Courtois
Gardien
15
Thomas Meunier
Défenseur
25
Nathan Ngoy
Défenseur
4
Brandon Mechele
Défenseur
21
Timothy Castagne
Défenseur
24
Amadou Onana
Milieu
8
Youri Tielemans
Milieu
10
Leandro Trossard
Milieu
7
Kevin De Bruyne
Milieu
11
Jérémy Doku
Milieu
17
Charles De Ketelaere
Attaquant
Remplaçants 14
5
Maxim De Cuyper
23
Nicolas Raskin
9
Romelu Lukaku
12
Senne Lammens
13
Mike Penders
3
Arthur Theate
18
Joaquin Seys
16
Koni De Winter
22
Alexis Saelemaekers
6
Axel Witsel
19
Diego Moreira
14
Dodi Lukebakio
20
Hans Vanaken
26
Matías Fernández-Pardo
Titulaires 11
23
Mostafa Shobeir
Gardien
3
Mohamed Hany
Défenseur
2
Yasser Ibrahim
Défenseur
14
Hamdy Fathy
Défenseur
13
Ahmed Fatouh
Défenseur
19
Marwan Attia
Milieu
17
Mohanad Lasheen
Milieu
11
Mostafa Ziko
Milieu
10
Mohamed Salah
Milieu
8
Emam Ashour
Milieu
22
Omar Marmoush
Attaquant
Remplaçants 15
16
Mahdi Soliman
26
Mohamed Alaa
1
Mohamed El-Shenawy
4
Hossam Abdelmaguid
15
Karim Hafez
6
Mohamed Abdelmonem
5
Rami Rabia
24
Tarek Alaa
12
Haissem Hassan
20
Ibrahim Adel
21
Mahmoud Saber
7
Mahmoud Trézéguet
18
Nabil Donga
25
Zizo
9
Hamza Abdelkarim
Les chiffres du match
Tirs cadres : Belgique 2 / Égypte 3 Tirs : Belgique 12 / Égypte 11 Possession : Belgique 56% / Égypte 44% Corners : Belgique 2 / Égypte 6 Fautes : Belgique 14 / Égypte 13 Cartons jaunes : Belgique 2 / Égypte 2 Passes : Belgique 398 / Égypte 310 Precision des passes : Belgique 87% / Égypte 79% xG : Belgique 0.86 / Égypte 0.75
Joueurs clés
Emam Ashour (Égypte) : note 7.9, 1 but(s) Mohamed Salah (Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Timothy Castagne (Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 6.7, 2 arret(s) Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3 Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.2, 2 arret(s) Brandon Mechele (Belgique) : note 7.2 Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
18/11/2022 Belgique 1-2 Égypte (Friendlies) 06/06/2018 Belgique 3-0 Égypte (Friendlies)
15/06
Groupe G
Belgique
Termine
1-1
Lumen Field Égypte
Voir la fiche du match Iran - Nouvelle-Zélande
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
16/06
Groupe G
Iran
A venir
02:00
SoFi Stadium Nouvelle-Zélande
Voir la fiche du match Belgique - Iran
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
21/06
Groupe G
Belgique
A venir
20:00
SoFi Stadium Iran
Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Égypte
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
22/06
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir
02:00
BC Place Égypte
Voir la fiche du match Égypte - Iran
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
27/06
Groupe G
Égypte
A venir
04:00
Lumen Field Iran
Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Belgique
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
27/06
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir
04:00
BC Place Belgique
Groupe G
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Belgique 1 0 1 0 1 1 0 1 Égypte 1 0 1 0 1 1 0 1 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 Nouvelle-Zélande 0 0 0 0 0 0 0 0
Commentaires