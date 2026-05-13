« Il ne faut pas oublier de me faire grâce (…) », Patrice Talon présente ses excuses à ses ministres

Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, a présenté ses excuses aux membres du gouvernement ce mercredi 13 mai 2026 à l’occasion du dernier Conseil des ministres de son second mandat. Face à ses collaborateurs réunis au Palais de la Marina en présence du Président élu Romuald Wadagni, le chef de l’État a reconnu que son caractère et sa rigueur dans le travail ont parfois pu créer des difficultés au sein de l’équipe gouvernementale.

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Le gouvernement béninois a tenu ce mercredi 13 mai 2026 son dernier Conseil des ministres au Palais de la Marina à Cotonou, sous la présidence du chef de l’État Patrice Talon. Cette séance, marquant la fin du second mandat du président béninois, s’est déroulée dans une ambiance chargée d’émotion en présence du Président élu Romuald Wadagni et des membres du gouvernement.

Au cours de son intervention, Patrice Talon a adressé un message particulier à ses ministres. Le chef de l’État a reconnu que sa rigueur dans le travail a parfois été difficile à vivre pour certains collaborateurs. « Il ne faut pas oublier de me faire grâce pour toutes les peines que vous avez peut-être subies par mon caractère », a déclaré Patrice Talon.

Le président béninois a expliqué que cette attitude était surtout liée à sa volonté d’aller « le plus loin possible » dans les réformes engagées durant ses dix années au pouvoir. Patrice Talon a également souhaité que la future équipe gouvernementale poursuive les actions engagées pour le développement du Bénin.

De son côté, le Président élu Romuald Wadagni a salué le travail accompli sous la gouvernance de Patrice Talon et rassuré que les réformes seront poursuivies.