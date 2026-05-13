Eurovision 2026 : Monroe entre en scène après l’élimination de cinq pays

Le concours Eurovision de la chanson 2026 se déroule dans un contexte très attendu, avec une deuxième demi-finale prévue ce jeudi 14 mai à Vienne, en Autriche, où quinze pays s’affrontent pour tenter de décrocher leur place en finale. Parmi eux, la France sera représentée par Monroe, une jeune artiste de 17 ans, qui interprétera sa chanson Regarde ! lors de cette étape cruciale. Monroe, connue pour avoir remporté l’émission « Prodiges » sur France 2, est la benjamine de cette édition et se produira sur scène en performance hors compétition, bénéficiant d’une qualification directe à la finale prévue le samedi 16 mai dans la prestigieuse salle Stadthalle de Vienne.

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Un an après la victoire de JJ en Suisse lors de la 69e édition du concours, la responsabilité d’accueillir l’Eurovision revient donc à l’Autriche. La première demi-finale, tenue le 12 mai, a permis à dix pays de se qualifier pour la finale parmi les quinze en lice. Ont été retenus la Grèce, la Finlande, la Belgique, la Suède, la Moldavie, Israël, la Serbie, la Croatie, la Lituanie, et la Pologne, tandis que la Géorgie, le Monténégro, Saint-Marin, le Portugal et l’Estonie ont été éliminés.

La deuxième demi-finale, qui se déroule ce 14 mai, mettra en compétition quinze autres pays : la Bulgarie, l’Azerbaïdjan, la Roumanie, le Luxembourg, la Tchéquie, l’Arménie, la Suisse, Chypre, la Lettonie, le Danemark, l’Australie, l’Ukraine, l’Albanie, Malte et la Norvège. C’est dans ce cadre que Monroe défendra les couleurs françaises, contribuant également au vote durant cette phase.

Eurovision 2026 : la France et les pays « Big 4 » exemptés des demi-finales

La France bénéficie d’un statut particulier au sein du concours puisqu’elle fait partie des pays dits du « Big 4 », un groupe qui inclut également le Royaume-Uni, l’Italie et l’Allemagne. Ces pays sont dispensés de participer aux demi-finales, grâce à leur contribution financière majeure à l’organisation de l’Eurovision. Cette exemption leur assure une place directe en finale chaque année, indépendamment du résultat obtenu précédemment.

L’Autriche, en sa qualité de pays hôte, bénéficie également d’une qualification automatique pour la finale de l’Eurovision 2026. À noter que l’Espagne, qui formait auparavant avec ces pays un « Big 5 », s’est retirée de la compétition cette année pour des raisons liées à la présence d’Israël.

Malgré cette exemption, la France prend part aux votes des demi-finales. Ainsi, Monroe se produira sur scène le 14 mai, mais hors classement officiel. Elle aura néanmoins l’opportunité d’acquérir de la visibilité avant la grande finale, où 25 pays concourront pour le titre suprême. Le dernier triomphe français à l’Eurovision date de 1977, avec Marie Myriam et sa chanson L’oiseau et l’enfant.

La finale du concours sera retransmise en direct sur France 2, avec les commentaires de Stéphane Bern et Camille Cerf, qui accompagneront les téléspectateurs tout au long de cette soirée événementielle au cœur de Vienne.