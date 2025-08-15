Hezbollah accuse le gouvernement libanais de «livrer» le Liban à Israël

Ce vendredi 15 août, Naïm Qassem, numéro deux du Hezbollah, a accusé le gouvernement libanais de « livrer » le pays à Israël en prônant le désarmement du mouvement et a prévenu que celui-ci se battrait pour conserver ses armes, a-t-il déclaré après une rencontre avec un responsable iranien. Dans un discours retransmis par la chaîne du Hezbollah Al-Manar, M. Qassem a également estimé que la décision gouvernementale visant à désarmer le mouvement avant la fin de 2025 pourrait déclencher une « guerre civile ». L’agence AFP rappelle que l’Iran, principal allié du Hezbollah, est sorti très affaibli du conflit de 2024 contre Israël, lequel a détruit une partie de son arsenal et décimé sa direction.