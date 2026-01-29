Helena Noguerra : le succès de sa sœur Lio a réveillé des jalousies

Près d’un an après la disparition de son fils, la chanteuse Lio s’est confiée avec émotion sur ces derniers mois difficiles et sur sa situation personnelle, évoquant notamment des difficultés financières persistantes, tandis que sa sœur, l’artiste Helena Noguerra, affirme vouloir mettre un terme aux questions récurrentes sur leur lien. Ces témoignages, recueillis par AuFéminin, France Inter et Le Figaro, éclairent des tensions familiales et le parcours professionnel parallèle des deux sœurs.

Dans un entretien accordé à nos confrères du site AuFéminin, Lio est revenue sur la douleur liée au deuil de son enfant et sur une précarité financière qu’elle dit assumer au quotidien. À 60 ans, elle reconnaît vivre avec un « découvert autorisé en permanence » qu’elle a « institutionnalisé » face à des poursuites fiscales. « J’ai 60 ans, je suis en découvert autorisé en permanence, parce que j’ai institutionnalisé ça quand les impôts me couraient derrière. […] La sécurité financière, je cours derrière », a-t-elle déclaré.

Malgré le soutien de son public, une distance semble s’être installée entre Lio et Helena Noguerra. Interrogée à plusieurs reprises sur leur relation, Helena a déclaré au micro de France Inter qu’elle ne souhaitait plus revenir sur ce sujet. « Hum… Vous savez Leïla, je vous aime beaucoup, mais je n’aime plus parler de ça ! Aujourd’hui, j’ai 55 ans, et j’avais 10 ans il y a maintenant 45 ans. Et j’ai fait un parcours, qui est bien sûr lié à ma sœur, mais je ne supporte plus de répondre à ça », a-t-elle affirmé.

Helena Noguerra : notoriété, jalousies et choix de carrière

Dans un entretien publié par Le Figaro, Helena Noguerra est revenue sur l’impact du succès précoce de Lio sur son enfance et son adolescence. Elle a décrit la célébrité de sa sœur comme un élément perturbateur : « Au début, c’est charmant. Vous avez votre soeur qui sort un disque, c’est super… Et après, arrive ce succès qui était phénoménal à l’époque. La notoriété réveille des jalousies et des problèmes, notamment à l’école. Je deviens un objet de curiosité alors que je n’ai rien décidé », a-t-elle expliqué.

Helena a aussi mis en relief les effets sociaux et familiaux de ce changement de statut dans une famille modeste : « C’est abyssal les changements de statut comme ça, une gamine qui gagne beaucoup d’argent dans une famille modeste. D’un seul coup, ça crée des tensions et une attention. […] C’est difficile de trouver sa place », a-t-elle déclaré, soulignant la contradiction entre l’attention portée à sa sœur et son propre processus de construction personnelle.

Pour se forger une identité distincte, Helena Noguerra s’est tournée vers le mannequinat à l’adolescence. Elle a raconté qu’à 15 ans, avec 1m79, son corps, d’abord source de malaise auprès de ses pairs, a trouvé une « justification » professionnelle. « Quand je deviens mannequin, mon corps est justifié. Il n’est plus un sujet, il est aimé pour ce qu’il est et il a une fonction. Et plus personne me parle bizarrement. Ça a été bienheureux pour moi », a-t-elle confié.