Guinée : deux proches de l’ex-ministre Tibou Kamara enlevés à Dinguiraye

Deux personnes appartenant au cercle proche de Tibou Kamara ont été appréhendées le soir du 2 mars 2026, dans l’enceinte d’une concession familiale située à Dinguiraye, dans le centre de la Guinée. L’information a été confirmée par des membres de la famille, qui parlent d’actes assimilés à des enlèvements.

Selon les témoignages familiaux, les événements se sont déroulés sans préavis au crépuscule, provoquant une vive émotion au sein du foyer concerné. Les proches ont immédiatement dénoncé ce qu’ils qualifient d’arrestations arbitraires et exigent des explications sur les circonstances exactes.

Tibou Kamara, connu pour avoir exercé les fonctions de conseiller auprès de l’ancien président Alpha Condé, est lié aux personnes arrêtées; la famille a insisté sur le lien de parenté et sur le fait que la maison visée est une résidence familiale à Dinguiraye.

À ce stade, les détails officiels restent limités : la version de la famille est la principale source d’information disponible publiquement, et l’identité exacte des auteurs de l’intervention ou les motifs officiels n’ont pas été rendus publics par des autorités locales contactées par nos soins.

Réclamations familiales et enjeux locaux

Les proches des personnes détenues ont dénoncé des pratiques qualifiées d’enlèvement et réclament la transparence des autorités quant aux raisons de ces interpellations. Ils ont demandé que soit rapidement établie la responsabilité des intervenants et que soient divulguées les procédures suivies.

La région de Dinguiraye, située au cœur de la Guinée, voit régulièrement se croiser enjeux familiaux et décisions politiques. Les arrestations de personnes proches d’anciens responsables suscitent toujours une attention particulière, tant au niveau local que national, en raison des possibles répercussions politiques et sociales.