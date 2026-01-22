Guinée : au moins 06 morts dans l’effondrement d’une mine d’or

Au moins six personnes ont trouvé la mort mercredi après l’effondrement d’une mine d’or dans la préfecture de Siguiri, au nord-est de la Guinée, selon des sources médiatiques locales.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le drame est survenu dans la localité de Doko, une zone aurifère réputée pour la forte présence de travailleurs opérant aussi bien sur des sites semi-industriels que dans des exploitations artisanales.

D’après les informations relayées par la presse, les victimes se trouvaient dans une grande fosse issue d’anciennes carrières industrielles lorsqu’un affaissement brutal du sol les a ensevelies.

Des équipes de secours ont aussitôt engagé des opérations de recherche et de fouille, permettant de retrouver et d’extraire les corps pris au piège sous la boue et les débris de terre.

À ce stade, aucune communication officielle n’avait encore été faite par les autorités préfectorales et locales sur ce drame, qui a endeuillé plusieurs familles de la région.