Guerre en Ukraine : Trump met l’accord entre les mains de Zelensky

Donald Trump a déclaré vendredi 15 août, à l’issue de sa rencontre en Alaska avec Vladimir Poutine, qu’un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine dépendait désormais du président ukrainien Volodymyr Zelensky et que les pays européens devaient également s’impliquer, lors d’une interview accordée à Fox News immédiatement après l’entretien. Quelques heures plus tôt, Vladimir Poutine, lors de la conférence de presse clôturant le sommet en Alaska, avait appelé l’Ukraine et les pays européens à ne pas faire obstacle aux progrès en cours pour la paix en Ukraine.