Guerre en Ukraine : Trump met l'accord entre les mains de Zelensky

Par BENIN WEB TV
Kingsley Coman, international français, quitte le Bayern pour Al‑Nassr

Incendies au Portugal: le président confirme un premier mort dans l’est

Klaus Schwab blanchi par le conseil d’administration du Forum économique mondial

Accident de train au Danemark : un mort et plusieurs blessés, selon la police

Gaza : au moins 1 760 Palestiniens tués depuis fin mai en cherchant de l’aide (ONU)

Procès Bolsonaro au Brésil: la Cour suprême débattra le jugement le 2 septembre (officiel)

Suède : un blessé de la fusillade près d’une mosquée est décédé

Ukraine : Donald Trump s’envole pour l’Alaska pour rencontrer Vladimir Poutine

Suède : deux blessés après une fusillade près d’une mosquée

Zelensky annonce des renforts dans l’est pour freiner l’avancée russe

Donald Trump a déclaré vendredi 15 août, à l’issue de sa rencontre en Alaska avec Vladimir Poutine, qu’un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine dépendait désormais du président ukrainien Volodymyr Zelensky et que les pays européens devaient également s’impliquer, lors d’une interview accordée à Fox News immédiatement après l’entretien. Quelques heures plus tôt, Vladimir Poutine, lors de la conférence de presse clôturant le sommet en Alaska, avait appelé l’Ukraine et les pays européens à ne pas faire obstacle aux progrès en cours pour la paix en Ukraine.

