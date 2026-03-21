Guerre en Iran : le Sri Lanka instaure la semaine de quatre jours face à la flambée du pétrole

Face à une crise énergétique d’ampleur inédite, le Sri Lanka a pris une décision radicale de réduire la semaine de travail dans le secteur public. Désormais, le mercredi est décrété jour chômé pour les administrations, mais aussi pour les écoles et les universités. Une mesure exceptionnelle destinée à limiter la consommation de carburant dans un contexte de forte tension sur les approvisionnements.

Cette décision intervient alors que le pays est confronté à une hausse brutale des prix du pétrole et à des risques accrus de pénurie. En réduisant les déplacements hebdomadaires, les autorités espèrent alléger la pression sur les réserves de carburant, déjà fragilisées.

En parallèle, un système de rationnement a été instauré. Les automobilistes sont désormais limités à 15 litres de carburant, contre 5 litres pour les motos. Cette restriction vise à mieux contrôler la distribution et à éviter une rupture totale des stocks dans un pays fortement dépendant des importations énergétiques.

La situation du Sri Lanka s’inscrit dans un cadre international marqué par de fortes perturbations des marchés énergétiques. Les tensions affectant des routes stratégiques comme le détroit d’Ormuz — par lequel transite une part significative du pétrole mondial — ont contribué à déséquilibrer l’offre, en particulier en direction de l’Asie.

Dans ce contexte, les pays importateurs, notamment en Asie du Sud et du Sud-Est, se retrouvent particulièrement exposés aux fluctuations des prix et aux ruptures d’approvisionnement.

Une tendance régionale à la sobriété énergétique

Le Sri Lanka n’est pas un cas isolé. Plusieurs pays asiatiques ont adopté des mesures similaires pour faire face à la crise. En Thaïlande, les autorités encouragent la population à limiter l’usage de la climatisation et à privilégier des vêtements légers afin de réduire la consommation d’électricité. Au Bangladesh, les vacances universitaires ont été avancées et des coupures de courant sont programmées. Aux Philippines, le télétravail est désormais imposé un jour par semaine pour les fonctionnaires, avec des restrictions sur les déplacements non essentiels. Au Vietnam, le gouvernement appelle à réduire l’usage de la voiture individuelle, en favorisant le vélo, le covoiturage et les transports en commun.

Ces mesures traduisent une volonté commune d’adaptation face à une crise énergétique durable, dans un environnement international incertain.

Au-delà des réponses immédiates, cette crise met en évidence la vulnérabilité structurelle de nombreux pays dépendants des importations de pétrole. La moindre perturbation géopolitique peut entraîner des conséquences économiques et sociales majeures : inflation, ralentissement de l’activité, voire tensions sociales.

Pour le Sri Lanka, déjà fragilisé par des difficultés économiques récentes, cette nouvelle contrainte énergétique constitue un défi supplémentaire. Mais elle pourrait aussi accélérer la réflexion sur la diversification des sources d’énergie et la transition vers des solutions plus durables. Si la crise devait se prolonger, d’autres pays pourraient être contraints d’adopter des mesures similaires, y compris en Europe.