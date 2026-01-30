« Gros cochon » lancé par Cyril Féraud lors d’un accident vestimentaire à la télé

Le jeudi 29 janvier 2026, sur France 2, Cyril Féraud a retrouvé les téléspectateurs avec un numéro inédit de Tout le monde veut prendre sa place au cours duquel un épisode léger mais insolite a attiré l’attention : Vincent, classé comme le huitième plus grand champion de l’histoire du jeu, est arrivé sur le plateau avec un t‑shirt jaune prêté après ce qu’il a qualifié d’« accident de cantine ».

Figure familière du paysage audiovisuel français, Cyril Féraud anime régulièrement ce jeu de connaissance où les candidats s’affrontent pour tenter de détrôner le champion en place. Le passage diffusé jeudi a été marqué par une séquence informelle entre l’animateur et l’un des meilleurs compétiteurs de l’émission, qui a tourné à la plaisanterie conviviale devant le public présent sur le plateau.

À son entrée, l’animateur a immédiatement commenté la tenue : « Tout de jaune vêtu, Vincent ? Je crois que je ne vous ai jamais vu en jaune ». Le candidat a alors expliqué, sans détour, qu’il avait eu « un accident de cantine » avant le tournage, provoquant l’hilarité générale et plusieurs réactions parmi les spectateurs.

Un t‑shirt prêté en urgence et une plaisanterie sur le plateau

Interrogé par Cyril sur la raison de cet incident, Vincent a précisé : « Oui, parce que, exceptionnellement, j’ai mangé avant l’émission », ajoutant qu’il a « besoin de sucre avant l’émission ». Il a ensuite admis que son t‑shirt prévu avait été taché et qu’il avait fallu « trouver un t‑shirt en urgence » pour pouvoir participer au tournage.

Le ton est rapidement resté léger. Face à la description de l’accident, l’animateur a plaisanté : « Vous avez mangé comme un gros cochon. C’est ça ? », remarque à laquelle Vincent a répondu par l’affirmative. Le candidat a ensuite remercié la personne qui lui avait prêté le vêtement, précisant : « et ça vous dit quelque chose ce t-shirt, cette couleur peut‑être ? Je remercie la personne qui me l’a prêté du coup pour l’émission, en l’occurrence vous, merci ».

Surprise et bonne humeur ont continué lorsque Cyril Féraud a offert le t‑shirt à Vincent : « Eh bah écoutez, je vous l’offre avec plaisir. Vincent, vraiment, c’est cadeau. Ça veut dire qu’on fait la même taille ! Vous mettez du S ! », a plaisanté l’animateur, sous les rires du public.

La séquence, diffusée jeudi soir, a ensuite été largement commentée sur les réseaux sociaux, où les internautes ont relayé des extraits et des commentaires sur l’échange complice entre l’animateur et son champion.