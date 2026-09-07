Ligue des champions : Porto reçoit Manchester City sans l’avoir jamais battu

Le FC Porto ouvre sa campagne de Ligue des champions 2026-2027 ce mardi 8 septembre face à Manchester City, à l'Estádio do Dragão. Les Dragons restent sur deux confrontations sans victoire face aux Cityzens et une série compliquée contre les clubs anglais.

Le FC Porto affronte Manchester City ce mardi 8 septembre 2026 à 21 heures, à l’Estádio do Dragão, à l’occasion de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027. Pour cette 28e participation des Dragons dans la compétition, le club portugais n’a encore jamais battu les Cityzens.

Porto et Manchester City se sont déjà affrontés à deux reprises, lors de la phase de groupes de l’édition 2020-2021 : un match nul et vierge à l’Estádio do Dragão, puis une défaite 3-1 concédée à l’Etihad Stadium. Reçu cette fois à domicile, le club portugais espère s’appuyer sur le soutien de son public pour décrocher une première victoire face au club anglais.

Plus largement, Porto traverse une période compliquée face aux clubs anglais en Ligue des champions. Sa dernière confrontation en date remonte au 12 mars 2024, lors des 8es de finale face à Arsenal : vainqueur à l’aller à domicile (1-0), le club portugais s’était incliné au retour à Londres (0-1), puis lors de la séance de tirs au but (4-2), sur un score cumulé de 1-1.

Avant cet épisode, Porto avait notamment battu Chelsea (1-0) le 13 avril 2021 lors du quart de finale retour – une victoire insuffisante après la défaite 2-0 concédée à l’aller -, ainsi que Leicester City (5-0) le 7 décembre 2016 et Chelsea (2-1) le 29 septembre 2015, ces deux dernières rencontres disputées en phase de groupes.

Une entrée en lice dans le nouveau format

Cette réception de Manchester City marque le coup d’envoi de la campagne européenne de Porto dans le format de championnat unique à 36 clubs, où chaque équipe dispute huit matches de phase de ligue face à des adversaires différents. Une bonne opération d’entrée permettrait aux Dragons d’aborder plus sereinement la suite d’un calendrier resserré.

Rendez-vous à l’Estádio do Dragão

Le coup d’envoi de la rencontre, retransmise sur Canal+, est fixé à 21 heures, heure locale portugaise, à l’Estádio do Dragão.