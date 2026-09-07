Diphtérie au Sénégal : 22 nouveaux cas confirmés à Kédougou

La diphtérie reste sous surveillance renforcée au Sénégal. Vingt-deux cas confirmés ont été détaillés dans les districts de Saraya, Kédougou et Salémata, au cœur du principal foyer du pays.

La diphtérie au Sénégal reste sous surveillance renforcée dans la région de Kédougou. Les autorités sanitaires régionales ont détaillé lundi 7 septembre vingt-deux cas confirmés dans les districts de Saraya, Kédougou et Salémata, alors que les investigations se poursuivent autour des malades et de leurs contacts.

Ce décompte s’inscrit dans le bilan national arrêté au 3 septembre, qui faisait état de 34 cas confirmés, dont six décès, dans huit districts sanitaires de six régions. Kédougou concentrait à elle seule 23 cas, devant Dakar avec cinq cas et Thiès avec trois.

Les cas détaillés à Kédougou concernent douze garçons et dix filles. L’âge médian est de 7,5 ans, avec des patients âgés d’un à 20 ans. Les autorités sanitaires poursuivent les prélèvements sur les cas suspects et le suivi quotidien des personnes ayant été en contact avec des malades.

La riposte repose aussi sur une surveillance de proximité. Environ 400 visites à domicile ont été menées dans plus de 40 localités de la région, tandis que le recensement des enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés continue dans les zones touchées.

La vaccination de rattrapage au cœur de la riposte

À Saraya, les équipes sanitaires ont recensé 2 489 enfants de zéro à cinq ans vaccinés, dont 1 382 n’avaient pas un schéma complet et 1 107 n’avaient reçu aucune dose. Des opérations de rattrapage vaccinal sont menées en parallèle de la recherche des contacts et de la sensibilisation des familles.

La diphtérie est une infection respiratoire contagieuse qui peut provoquer des complications graves. Le Sénégal a introduit en juillet 2025 un vaccin hexavalent dans son programme national de vaccination, combinant notamment une protection contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B, les infections à Haemophilus influenzae de type B et la poliomyélite.

Les autorités sanitaires demandent aux familles de consulter rapidement en cas de mal de gorge, fièvre, difficulté à avaler, gonflement du cou ou gêne respiratoire. La surveillance épidémiologique et la vaccination de rattrapage doivent se poursuivre tant que des cas suspects sont détectés dans les districts concernés.