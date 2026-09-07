Kura Sushi : la campagne Chiikawa annulée après un détournement de cadeaux

Kura Sushi a interrompu au Japon sa campagne Chiikawa avant la date prévue après la découverte d’un détournement de cadeaux promotionnels par un employé. La chaîne, qui consulte la police, a accordé une remise générale de 10 % les 6 et 7 septembre.

Kura Sushi a mis fin au Japon à sa campagne promotionnelle avec Chiikawa après avoir découvert qu’un employé avait détourné des cadeaux destinés aux clients. L’opération, lancée le 21 août et prévue jusqu’au 30 septembre 2026, a été stoppée dès l’ouverture des restaurants dimanche 6 septembre.

La chaîne de sushis sur tapis roulant a ouvert une enquête interne après avoir constaté qu’une quantité importante de lots Chiikawa du jeu « Bikkura Pon! » était proposée sur des plateformes de revente en ligne. L’enquête a établi qu’un membre du personnel avait soustrait les articles de manière frauduleuse.

Kura Sushi consulte désormais la police sur les suites à donner. L’arrêt touche les figurines et badges distribués comme lots, mais aussi d’autres cadeaux promotionnels et les menus spéciaux liés à la collaboration.

La campagne avait attiré une demande très forte. Un porte-parole de Kura Sushi a déclaré à Reuters que presque toutes les tables étaient déjà réservées pour le reste du mois avant l’annulation. Après l’annonce, de nombreux clients ont supprimé leurs réservations.

Pour compenser la fin anticipée de l’opération, la chaîne a accordé une remise de 10 % en caisse sur l’ensemble des produits les 6 et 7 septembre. Elle a également demandé le retrait des marchandises concernées sur des plateformes de revente, où certains objets dérivés atteignaient des prix élevés.

L’incident a aussi pesé sur le titre Kura Sushi en Bourse : l’action a clôturé lundi 7 septembre en baisse de 2,5 %, à 1 696 yens, alors que l’indice TOPIX progressait de 0,55 %. Chiikawa, né sur les réseaux sociaux avant d’être adapté en manga et en anime, est devenu l’une des licences de personnages les plus populaires du Japon.