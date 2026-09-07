UFOA-A U17 : la Guinée-Bissau disqualifiée, la poule B tombe à trois équipes

La Guinée-Bissau a été disqualifiée du tournoi UFOA-A U17 qualificatif pour la CAN après les tests IRM. La poule B ne compte plus que le Mali, la Guinée et le Liberia.

Le tournoi UFOA-A U17 qualificatif pour la CAN a perdu une sélection dès son ouverture au Sénégal. La Guinée-Bissau a été disqualifiée lundi 7 septembre après les tests d’imagerie par résonance magnétique (IRM) utilisés pour contrôler l’éligibilité d’âge des joueurs.

La décision réduit la poule B à trois équipes : le Mali, la Guinée et le Liberia. La Guinée-Bissau devait initialement évoluer dans ce groupe pendant le tournoi organisé du 7 au 20 septembre 2026 au Sénégal.

Le changement modifie immédiatement le calendrier de la poule. La Guinée, qui devait commencer sa campagne face aux Bissau-Guinéens, disputera désormais son premier match officiel contre le Liberia le 11 septembre.

Les tests IRM font partie du dispositif de contrôle de l’âge appliqué dans les compétitions africaines de jeunes. La disqualification annoncée par le comité d’organisation intervient avant l’entrée en lice de la Guinée-Bissau et ne modifie pas la composition du groupe A, où figurent le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie et la Sierra Leone.

Une poule B resserrée dans la course à la CAN U17

Avec trois équipes encore engagées dans la poule B, chaque résultat pèsera davantage dans la course à la qualification. Le Mali et le Liberia doivent ouvrir leur parcours mardi, tandis que la Guinée attendra le 11 septembre pour son premier match.

Le Sénégal, pays hôte du tournoi zonal, aborde cette campagne avec le statut de champion d’Afrique U17 en titre. Les Lionceaux ont d’ailleurs démarré la compétition par une victoire 4-0 contre la Mauritanie lundi à Diamniadio.

Les rencontres des premières journées sont programmées au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio avant la poursuite du tournoi au stade Lat-Dior de Thiès. La compétition doit déterminer les représentants de la zone UFOA-A pour la prochaine CAN U17.