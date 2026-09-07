Fiorentina : Paolo Vanoli rappelé sur le banc après le limogeage de Fabio Grosso

Après trois défaites lors des trois premières journées de Serie A, la Fiorentina a limogé Fabio Grosso et rappelé Paolo Vanoli, qui avait déjà sauvé le club d’une relégation en Serie B lors d’un premier passage entamé en novembre 2025.

La Fiorentina a limogé son entraîneur Fabio Grosso dans la soirée du 6 septembre 2026 et rappelé Paolo Vanoli pour lui succéder, après un début de saison catastrophique en Serie A. Le club toscan, actuellement dernier du championnat, n’a marqué qu’un seul but et en a encaissé neuf en trois journées.

La Viola s’est inclinée 4-0 à Rome face à l’AS Roma lors de la première journée, puis 0-3 à domicile contre Frosinone, un match présenté par la presse italienne comme celui du centenaire du club, avant de perdre 1-2 contre le Torino au stade Artemio-Franchi. Il s’agit, selon plusieurs médias italiens, du pire départ de l’histoire de la Fiorentina en Serie A.

Arrivé sur le banc florentin début juillet, Fabio Grosso n’aura tenu qu’environ deux mois. Sa mise à l’écart intervient après des tensions avec le directeur sportif Fabio Paratici sur la gestion de la crise sportive, selon le site italien Calciomio.

Paolo Vanoli avait déjà dirigé la Fiorentina lors d’un premier passage entamé en novembre 2025, où il était parvenu à maintenir le club en Serie A après avoir succédé à Stefano Pioli. Son retour survient alors que la direction avait investi plus de 100 millions d’euros dans une quinzaine de recrues durant le mercato estival.

Un troisième club en Serie A pour l’entraîneur italien

Né à Varèse en août 1972, Paolo Vanoli a dirigé les sélections de jeunes de la Fédération italienne avant d’entraîner le Spartak Moscou, où il a remporté la Coupe de Russie, puis le Venezia et le Torino, qu’il a quitté pour rejoindre la Fiorentina. Selon la presse italienne, il a de nouveau signé avec le club toscan un contrat courant jusqu’à la fin de la saison.

Le technicien italien doit désormais redresser une équipe classée dernière de Serie A, avec un effectif largement renouvelé cet été. Son premier objectif, selon les médias italiens, est d’obtenir rapidement des résultats pour rassurer un vestiaire fragilisé par ces trois défaites consécutives.