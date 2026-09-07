Inde : CNG, hybrides et électriques dépassent l’essence pour la première fois

En Inde, les voitures particulières au CNG, hybrides ou électriques ont représenté ensemble 41,95 % des ventes au détail en août 2026, devant l’essence à 40,85 %. Ce basculement, une première dans les données de la FADA, intervient lors du meilleur mois d’août jamais enregistré par le marché automobile indien.

Les voitures particulières au CNG, hybrides ou électriques ont représenté ensemble 41,95 % des ventes au détail en Inde en août 2026, contre 40,85 % pour les modèles à essence. C’est la première fois que ces trois motorisations alternatives, prises ensemble, dépassent l’essence dans les données mensuelles de la Federation of Automobile Dealers Associations (FADA), publiées lundi 7 septembre.

Le basculement ne signifie pas que l’électrique ou le CNG a, à lui seul, détrôné l’essence. L’essence reste la première motorisation prise individuellement avec 40,85 % du marché. Le CNG pèse 25,28 %, les hybrides 9,04 % et les véhicules électriques 7,63 %.

Le marché des voitures particulières a parallèlement signé son meilleur mois d’août, avec 402 398 immatriculations au détail, soit une hausse de 16,14 % sur un an. C’est aussi la première fois que le segment franchit le seuil des 400 000 unités au cours d’un mois d’août.

Toutes catégories confondues, les ventes automobiles au détail ont atteint 2 423 201 véhicules, en progression de 17,51 % sur un an. Elles ont toutefois reculé de 6,48 % par rapport au record de juillet, un mouvement que la FADA relie à la saison des pluies et au décalage d’une partie des achats liés aux fêtes vers septembre.

La fédération des concessionnaires attribue la progression des motorisations alternatives à leur coût d’usage et à l’évolution des choix des consommateurs, notamment autour du passage au carburant E20. Elle souligne cependant que la véritable solidité de la demande devra être mesurée entre septembre et novembre, pendant la saison festive.

Le changement de composition du marché est donc plus significatif que le seul record de volume : en un peu plus d’un an, l’avance de l’essence sur l’ensemble CNG-hybride-électrique, qui approchait encore onze points, a été effacée. Les concessionnaires abordent désormais les prochains mois avec un stock de véhicules particuliers estimé à environ 38 à 40 jours.