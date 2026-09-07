Russie-Corée du Nord : leur premier pont routier ouvre à la circulation

La Russie et la Corée du Nord ont ouvert ce lundi 7 septembre leur premier pont routier commun sur le fleuve Tumen. L’ouvrage, construit après un accord signé en 2024, complète la liaison ferroviaire qui relie déjà les deux pays.

La Russie et la Corée du Nord ont ouvert ce lundi 7 septembre leur premier pont routier commun sur le fleuve Tumen, à la frontière entre les deux pays. Les Premiers ministres russe Mikhaïl Michoustine et nord-coréen Pak Thae Song ont lancé la circulation par visioconférence.

Le pont proprement dit mesure environ un kilomètre et fait partie d’un franchissement d’une longueur totale proche de cinq kilomètres. Il comporte deux voies de circulation. Un nouveau poste-frontière routier a également été construit à Khasan, côté russe, avec dix voies de contrôle.

À pleine capacité, le dispositif doit pouvoir traiter environ 300 véhicules et plus de 2 300 personnes par jour. La nouvelle liaison complète le « pont de l’Amitié », utilisé pour le trafic ferroviaire entre les deux pays depuis 1959.

L’accord portant sur la construction du pont routier a été signé en 2024 en présence des dirigeants Vladimir Poutine et Kim Jong Un. Les travaux avaient débuté en avril 2025, quelques mois après la signature d’un traité de partenariat stratégique entre Moscou et Pyongyang.

Le gouvernement russe présente cette infrastructure comme un moyen d’augmenter les volumes de transport et de réduire les coûts logistiques entre les deux voisins. L’ouverture intervient dans un contexte de rapprochement accéléré entre la Russie et la Corée du Nord depuis le début de la guerre en Ukraine.