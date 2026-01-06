La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Les Européens soutiennent le Groenland et le Danemark contre les revendications de Trump

Le 6 janvier, les dirigeants de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de la Pologne, de l’Espagne et du Royaume‑Uni ont exprimé dans une déclaration commune leur soutien au Danemark face aux revendications de Donald Trump concernant le Groenland. «Il revient au Danemark et au Groenland, et à eux seuls, de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland», ont-ils déclaré, rappelant que le royaume du Danemark est «partie» de l’OTAN, comme les États‑Unis qui sont liés à Copenhague par un accord de défense.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
165 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant