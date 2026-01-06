Les Européens soutiennent le Groenland et le Danemark contre les revendications de Trump
Le 6 janvier, les dirigeants de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de la Pologne, de l’Espagne et du Royaume‑Uni ont exprimé dans une déclaration commune leur soutien au Danemark face aux revendications de Donald Trump concernant le Groenland. «Il revient au Danemark et au Groenland, et à eux seuls, de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland», ont-ils déclaré, rappelant que le royaume du Danemark est «partie» de l’OTAN, comme les États‑Unis qui sont liés à Copenhague par un accord de défense.
1 min de lecture
