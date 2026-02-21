Gianluca Prestianni : les démentis de son agent Gastón Fernández

Gastón Fernández, agent de Gianluca Prestianni et ancien joueur de River Plate, a démenti des informations faisant état d’une déclaration du joueur auprès de l’UEFA lors d’une interview exclusive accordée au média « Win‑Win ».

La polémique impliquant Gianluca Prestianni et Vinícius Júnior alimente toujours les discussions et des rumeurs sur une possible enquête de l’UEFA et d’éventuelles sanctions; face à ces spéculations, l’entourage du joueur a choisi de s’exprimer publiquement.

Fernández a affirmé que les articles évoquant des propos attribués à Prestianni durant la procédure ouverte après l’incident étaient inexacts, réfutant ainsi les informations relatives à certaines déclarations prétendument faites par le joueur.

Précisions de l’entourage

L’agent a également indiqué qu’aucune communication officielle ne leur avait été adressée concernant des sanctions éventuelles, précisant qu’ils n’avaient reçu à ce jour aucune notification formelle des autorités compétentes.

En réaction à une prise de position antérieure du Benfica, Fernández a déclaré ne pas vouloir entretenir la controverse, assurant que les faits n’avaient pas été présentés tels qu’ils s’étaient déroulés et que la priorité était désormais d’assurer la sérénité du joueur; il a ajouté qu’une fois l’affaire close, ils envisageraient la meilleure décision à prendre.

Le conflit demeure irrésolu et, en attendant une issue définitive, l’entourage insiste pour réduire le bruit médiatique et se focaliser sur l’aspect sportif, avec le match retour de mercredi contre le Real Madrid en ligne de mire.